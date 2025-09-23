Clima: Meloni, Salvini e Tajani “assolutamente d’accordo” con Trump su cambiamento climatico e ideologia green

Mentre una parte politica cerca di dipingere le parole di Donald Trump sul tema del cambiamento climatico e delle energie rinnovabili come delle assurdità anti-scientifiche, il governo Italiano si conferma compatto e sostiene le posizioni del Presidente statunitense con grande forza proprio sul tema di clima e green Deal. Le reazioni di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani sono infatti totalmente allineate alle posizioni del Presidente USA espresse oggi alle Nazioni Unite, dove domani si terrà il discorso del Presidente del Consiglio del nostro Paese.

“Ho condiviso buona parte di quello che ha detto” il presidente Usa Donald Trump. Così il premier Giorgia Meloni commentando con i cronisti, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu, il lungo intervento di Donald Trump in Assemblea. Un intervento che, a suo avviso, contiene “molti spunti interessanti“. In particolare, ha aggiunto Meloni, condivido “quello che dice sulla migrazione, ho condiviso buona parte di quello che dice sul Green Deal e ho condiviso anche alcuni passaggi sul fatto che gli organismi multilaterali, per lavorare bene, devono recuperare e migliorare il loro ruolo in un contesto come quello nel quale ci troviamo. Chiaramente – ha puntualizzato il Presidente del Consiglio – devono sapere anche rivedere quello che non funziona“.

Sul tavolo di quest’Assemblea generale, ha ricordato Meloni, “c’è tutto il tema della riforma delle Nazioni Unite e non solo quello: oggettivamente c’è un dato di assenza di capacità di incidere e in questo scenario diventa un problema maggiore. Il problema del recupero della riforma dell’Onu e del recupero della sua capacità di azione” sarà tra i punti – ha anticipato Meloni – che solleverà domani, durante il suo intervento. Sempre rispondendo ai cronisti il presidente del Consiglio ha fatto presente di condividere anche la parte del discorso di Trump in cui ha severamente criticato il green deal e gli allarmi climatici. “Sono d’accordo sul fatto che un certo approccio ideologico al green Deal abbia finito per minare la competitività dei nostri sistemi”. Questo è un altro passaggio del discorso del presidente Usa che “ho assolutamente condiviso“, ha concluso Meloni.

“Lo dico da tre anni che il Green Deal è una truffa, è una farsa, è un’ideologia contro l’ambiente, contro l’industria, contro l’Italia, contro l’Europa, contro le auto, contro la mobilità. E’ una “sola”, come si dice a Oxford“. Così il vicepremier Matteo Salvini, a margine di un evento elettorale nelle Marche, quando gli viene chiesto di commentare le parole pronunciate oggi da Trump suo storico discorso tenuto oggi all’Assemblea Generale dell’ONU . “Se ne stanno accorgendo tutti – ha aggiunto – tranne Ursula von der Leyen. Quindi qualcuno suoni il campanellino, suoni la sveglia alla presidente von der Leyen perché ci stiamo rimettendo posti di lavoro e fabbriche“.

Anche il il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha detto che le critiche del presidente Usa Donald Trump a Unione europea e Nazioni Unite sono in parte “giuste“. “Alcune osservazioni sono giuste. Il Green Deal ha provocato un danno enorme nella nostra economia e per questo si sta cambiando la linea anche da parte della Commissione europea“, ha segnalato il capo della diplomazia italiana. “Per quanto riguarda le Nazioni Unite, io penso che sull’Ucraina potevano fare di più. Si doveva agire subito“, ha continuato.