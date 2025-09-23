Donald Trump, storico discorso all’ONU: “cambiamento climatico è una grande truffa, previsioni si sono già rivelate sbagliate. E l’ideologia green ha devastato l’Europa”

“Il cambiamento climatico è la più grossa truffa mai perpetrata al mondo. Non è un problema: nel secolo scorso dicevano che il raffreddamento globale avrebbe ucciso l’umanità, ora dicono che il riscaldamento globale ucciderà l’umanità, e invece non è mai successo niente, hanno già dato scadenze superate su apocalissi che non ci sono mai state. aumenti o diminuisca, qualunque cosa accada, questo cambiamento climatico è la più grande truffa mai perpetrata al mondo, a mio parere. Cambiamento climatico, qualunque cosa accada, tu ne sei coinvolto. Niente più riscaldamento globale, niente più raffreddamento globale. Tutte queste previsioni fatte dalle Nazioni Unite e da molti altri, spesso per cattive ragioni, erano sbagliate, sono state fatte da stupidi. Sono stupidi, e l’ambientalismo ideologico sta devastando l’Europa con l’agenda globalista. Amo l’Europa e soffro a vederla così, con i prezzi dell’energia alle stelle che si è auto inflitta per inseguire l’ideologia green. Noi abbiamo più petrolio di tutti, e oggi possiamo fare qualsiasi cosa con il carbone pulito“. Lo ha detto pochi minuti fa Donald Trump nel suo storico discorso in corso all’Assemblea generale dell’ONU dove sta parlando a braccio, dopo che appena pochi minuti dall’inizio del suo discorso, ha misteriosamente smesso di funzionare lo schermo in cui leggeva i suoi appunti.

“L’effetto primario delle politiche verdi è stato quello di ridistribuire la produzione dai paesi sviluppati ai paesi inquinanti che infrangono le regole. È tutta una follia. L’effetto principale di queste brutali politiche energetiche verdi non è stato quello di aiutare l’ambiente, ma di ridistribuire l’attività manifatturiera e industriale dai paesi sviluppati che seguono le folli regole imposte ai paesi inquinanti che le infrangono e stanno facendo fortuna” ha detto Trump ricordando che gli Stati Uniti, grazie a lui, sono “usciti dal fake accordo di Parigi“.

Nel corso del suo intervento, Trump ha dedicato ampio spazio alla questione climatica e ambientale. Ha criticato duramente le energie rinnovabili, dicendo che “non ci interessano, il futuro è il nucleare“, e ha citato la Germania che rischia la bancarotta per aver accetto troppi immigrati e aver voluto convertirsi alle energie rinnovabili che sono economicamente insostenibili, a detta del presidente statunitense.

Le fonti rinnovabili non funzionano, gli impianti “marciscono e arrugginiscono“, è energia che “ci fa perdere denaro” , ha detto Trump. “Molte di queste attrezzature vengono costruite in Cina, ma loro non le usano, le esportano soltanto. Loro usano il gas“, ha aggiunto. La Germania, maggior utilizzatore di rinnovabili in Europa, “è sull’orlo del precipizio“. “Ora sono tornati al nucleare, che è una cosa buona. Devo riconoscere che sono stati bravi perché stava andando su una strada davvero malata, sia per quanto riguarda l’immigrazione, tra l’altro, sia per quanto riguarda l’energia. Stavano puntando sul verde, e stavano andando in bancarotta, ma sono stati bravi adesso a tornare al nucleare e a invertire rotta“, ha poi osservato. “Green vuol dire bancarotta“, ha infine chiosato.

Il discorso, durato oltre un’ora quasi tutta condotta a braccio, si è concluso con un fragoroso applauso da parte della platea.