Cos’è quella “stella” luminosa che domina il cielo dal tramonto all’alba? Naso all’insù per un momento cosmico speciale

Chiunque abbia alzato lo sguardo al cielo nelle ultime notti, dal tramonto fino alle prime ore del mattino, non ha potuto fare a meno di notare una presenza insolita: un punto luminoso che brilla con intensità e costanza, più tenace delle stelle che sorgono e tramontano. In tanti si sono chiesti quale sia quella “stella speciale” che sembra vegliare per tutta la notte, come una sentinella celeste. La risposta, però, sorprende: non è affatto una stella. È Saturno, il pianeta con gli anelli, che in questi giorni è in un momento cosmico speciale, trovandosi in una configurazione che lo rende protagonista assoluto del nostro cielo.

Saturno in opposizione: la notte più lunga del Signore degli Anelli

Il 21 settembre 2025 Saturno raggiunge l’opposizione, ovvero il momento in cui si trova perfettamente allineato con la Terra e il Sole: mentre quest’ultimo tramonta a Ovest, il pianeta sorge a Est, rimanendo visibile tutta la notte. È anche il punto dell’orbita in cui Saturno è più vicino a noi, a “soli” 1,3 miliardi di km di distanza.

Per gli astronomi e gli appassionati, l’opposizione è il periodo migliore per ammirare Saturno: la sua luminosità tocca magnitudine +0,6, più brillante di quasi tutte le stelle circostanti, e il pianeta appare alto e ben visibile in cielo fino all’alba.

Un momento cosmico raro: gli anelli quasi invisibili

Il 2025 non è solo un anno di opposizione: è anche una fase cruciale nel ciclo di inclinazione degli anelli di Saturno. Visti da Terra, infatti, questi sottili dischi di ghiaccio e polvere appaiono ora quasi di taglio, in un fenomeno che si verifica circa ogni 14 anni. Lo scorso marzo erano perfettamente “piatti”, quasi scomparsi alla vista, e in questa opposizione si mostrano di nuovo molto sottili, per poi tornare progressivamente ad aprirsi fino al 2032, quando raggiungeranno la massima inclinazione.

Questa geometria particolare amplifica un fenomeno suggestivo chiamato effetto Seeliger (o “opposition surge”): i miliardi di particelle ghiacciate che compongono gli anelli riflettono la luce del Sole direttamente verso di noi, illuminandosi come piccoli specchi. Il risultato? Saturno che appare più brillante e vivido che mai.

I satelliti di Saturno: una corte in movimento

Non solo anelli: Saturno vanta anche il primato di pianeta con più lune, ben 274 scoperte finora. Al telescopio, nelle notti di opposizione, è possibile scorgerne alcune delle più luminose che sembrano danzare attorno al pianeta. La più evidente è Titano, grande quasi quanto Mercurio, che completa un’orbita ogni 16 giorni e che in questo periodo può perfino proiettare la propria ombra sul disco di Saturno.

Una coincidenza cosmica con l’equinozio

L’opposizione di Saturno cade il 21 settembre, data che precede l’equinozio d’autunno. In questi giorni il pianeta si trova nella costellazione dei Pesci, molto vicino al cosiddetto “Primo Punto d’Ariete”, il punto di riferimento che segna l’equinozio di primavera. È come se Saturno, nel suo lento cammino di 29 anni intorno al Sole, avesse scelto un palcoscenico astronomico perfetto per la sua apparizione.

Non lasciatevelo sfuggire

Per chi non possiede un telescopio, Saturno rimane comunque uno spettacolo a occhio nudo: la sua luce costante e giallastra lo distingue dalle stelle, che invece scintillano. Chi ha anche solo un piccolo strumento potrà però cogliere la vera magia: gli anelli sottili, quasi evanescenti, e forse una manciata delle sue lune più brillanti.

In un cielo notturno quest’anno povero di pianeti visibili dopo il tramonto, Saturno è un protagonista assoluto. Se nelle prossime sere noterete una “stella” che non tramonta mai, ricordate: non è una stella, ma Saturno che, nel suo momento cosmico speciale, veglia sulle nostre notti.