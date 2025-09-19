Due giganti dominano il cielo, ecco quando e come osservarli

Gli amanti delle stelle, gli osservatori occasionali e perfino i semplici curiosi avranno presto un motivo in più per alzare lo sguardo al cielo. Nei prossimi giorni, infatti, il firmamento si trasformerà in un palcoscenico naturale. Non stiamo parlando solo di un’eclissi solare parziale o dell’equinozio, che segnerà l’arrivo della nuova stagione, ma anche della straordinaria luminosità di 2 pianeti lontanissimi. Uno dei due, visibile a occhio nudo, regalerà un’apparizione maestosa; l’altro, molto più remoto e misterioso, richiederà strumenti ottici per essere ammirato, ma offrirà comunque un’esperienza suggestiva. Come se non bastasse, a rendere il quadro ancora più affascinante ci sarà un fenomeno raro, una sorta di “macchia temporanea” sul volto di uno di questi giganti gassosi, provocata dal passaggio della sua luna più grande. Un’occasione unica per chi ama la scienza, la bellezza del cielo e l’emozione di sentirsi, almeno per una notte, un piccolo esploratore dell’universo.

Un “duello” tra 2 pianeti lontani

Il primo protagonista sarà visibile a occhio nudo: domenica Saturno raggiungerà l’opposizione, ossia il momento in cui la Terra si trova perfettamente allineata tra il pianeta e il Sole. In questa configurazione, l’astro appare più luminoso e imponente, poiché riceve e riflette la massima quantità di luce solare. Si tratta di un fenomeno che, per questo gigante gassoso, si ripete ogni 374 giorni: il prossimo appuntamento simile cadrà solo nell’ottobre 2026.

Pochi giorni dopo, il 23 settembre, toccherà al secondo protagonista, Nettuno, un mondo ancora più remoto e misterioso, che a causa della sua distanza estrema non è mai visibile a occhio nudo. Anche questo mondo sarà in opposizione, ma per scorgerlo sarà necessario un telescopio con almeno 200 ingrandimenti. Lì, tra le profondità del cielo, apparirà come un piccolo disco azzurro, quasi un faro lontano nell’oscurità cosmica.

L’equinozio come cornice cosmica

Ad abbracciare questi due eventi, il 22 settembre alle 18:19 UTC si verificherà l’equinozio: notte e giorno avranno quasi la stessa durata in tutto il pianeta. È un momento simbolico e astronomicamente preciso, che segna il passaggio all’autunno nell’emisfero boreale e alla primavera in quello australe.

La “bellezza temporanea” di un anello planetario

Non è tutto. Sabato 20 settembre, dalle 05:09 alle 07:34 UTC, si potrà assistere a un fenomeno spettacolare: l’ombra di Titano, la luna più grande di Saturno, attraverserà il disco del gigante gassoso come una piccola macchia scura in movimento. Un transito simile a quello delle lune di Giove, ma assai più raro e affascinante. L’evento sarà particolarmente visibile dalle Americhe.

Altre date da segnare in calendario: il 22 novembre Titano passerà davanti al pianeta, mentre il 23 novembre i celebri anelli saranno allineati quasi di taglio, apparendo sottilissimi e regalandoci una visione insolita e mozzafiato.

Come osservare lo spettacolo

Per chi vuole cimentarsi, il consiglio è semplice: guardare verso Est subito dopo il tramonto. A differenza delle stelle, i pianeti non scintillano: sono piccoli dischi luminosi e stabili, facili da distinguere anche a occhio nudo. Saturno, più vicino e più brillante, sarà inconfondibile; Nettuno, invece, richiederà un telescopio, ma ripagherà con la suggestione di vedere uno degli oggetti più lontani che si possano osservare dal giardino di casa.