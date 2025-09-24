Emessa una clamorosa allerta uragano per le Azzorre: Gabrielle si dirige verso l’arcipelago come tempesta di categoria 2

È stata emessa un’allerta uragano per le Azzorre, mentre l’uragano Gabrielle si dirige verso l’arcipelago vulcanico. Si prevede che la tempesta di categoria 2 si indebolirà, ma si avvicinerà comunque alle Azzorre come uragano nella tarda serata di domani, giovedì 25 settembre, con condizioni pericolose probabili tra giovedì notte e venerdì, ha dichiarato il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti con sede a Miami. Le onde generate da Gabrielle continueranno a colpire le Bermuda, la costa orientale degli Stati Uniti dal North Carolina verso nord e la costa atlantica del Canada, hanno affermato i meteorologi. Sono possibili correnti di risacca pericolose per la vita.

Nel Nord Atlantico, Gabrielle si trova circa 1.775km a ovest delle Azzorre, secondo gli ultimi aggiornamenti. La tempesta potrebbe causare significative inondazioni costiere nell’arcipelago, nonché onde di grandi dimensioni e distruttive. Da giovedì a venerdì, Gabrielle potrebbe portare fino a 130mm di pioggia sulle Azzorre centrali e occidentali. L’allerta uragano è stata emessa dal Servizio Meteorologico del Portogallo, ha affermato l’NHC.

Gabrielle ha registrato venti massimi sostenuti di 177km/h e si sta muovendo verso est a 42km/h.

Uragano Narda nel Pacifico

Intanto, nel Pacifico, l’uragano Narda si è rafforzato martedì 23 settembre, diventando una tempesta di categoria 2, continuando ad allontanarsi dal Messico, hanno affermato i meteorologi. La tempesta ha registrato venti massimi sostenuti di circa 169km/h, secondo un avviso dell’NHC. La tempesta ha il suo centro circa 885km a sud-sudovest dell’estremità meridionale della penisola messicana della Bassa California e si sta muovendo verso ovest a 21km/h.

Non sono in vigore allerte o avvisi costieri, poiché si prevede che l’uragano continui a spostarsi più al largo. Secondo i meteorologi, le onde generate da Narda potrebbero portare mareggiate e correnti di risacca in alcune zone costiere del Messico.