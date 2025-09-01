L’Autunno Meteorologico inizia col maltempo, settembre riporta la pioggia tra Piemonte e Liguria | LIVE

MeteoWeb

Oggi, 1° giorno di settembre, che coincide con l’avvio dell’autunno meteorologico, una nuova perturbazione atlantica sta facendo il suo ingresso sulle regioni del Nord/Ovest: dalla notte le prime piogge si registrano tra Piemonte e Liguria, mentre gli accumuli cominciano a diventare importanti Oltralpe, nel Sud/Est della Francia. La perturbazione determinerà oggi un peggioramento al Nord e si estenderà entro domani anche al Nord/Est e alle zone tirreniche. I fenomeni previsti, compresi temporali, potranno risultare localmente intensi e causare nuove situazioni di criticità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

