Maltempo, ancora temporali in Veneto: violenta grandinata a Schio, accumuli nelle strade | FOTO

Serata da incubo per il maltempo in Veneto, attraversato da violenti temporali che hanno provocato nubifragi, violente grandinate e forti raffiche di vento dal Veronese al Trevigiano. Mentre la pioggia e la grandine hanno anche costretto ad interrompere la partita di calcio Verona-Venezia, la grandinata è stata talmente violenta a Schio, nel Vicentino, da lasciare ingenti accumuli sulle strade. Imbiancate dalla grandine anche Posina e Valli del Pasubio. In altre località del Vicentino, come Montorso, i chicchi hanno raggiunto dimensioni notevoli. Stessa situazione in molte località del nel Trevigiano, come Castelminio.

Nel Vicentino, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in località Assa, nei pressi di Ponte delle Capre a Torrebelvicino, per la strada bloccata a causa di una frana.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi in Veneto, spiccano i 78mm caduti a Tonezza del Cimone, 77mm a Val Maso, 70mm a Valli del Pasubio, 67mm a Turcati, 57mm a San Pietro di Barbozza, 54mm a Camporovere.

Al momento, i temporali si concentrano sul confine orientale della regione, tra Trevigiano e Veneziano: prestare ancora attenzione a nubifragi, grandine e forti raffiche di vento.

