Maltempo Campania, forti piogge provocano allagamenti all’ospedale di Procida

L’ospedale di Procida ha subìto un allagamento causato da un’infiltrazione di acqua in seguito alle forti piogge di oggi che hanno colpito l’isola. “Un preesistente condotto aeraulico sul terrazzo Sud-Est – si legge in una nota dell’Asl Napoli 2 – ha convogliato l’acqua al piano inferiore, dove ha permeato la controsoffittatura compromettendo alcuni pannelli in cartongesso”. L’azienda sanitaria precisa che “non si è verificato alcun crollo del soffitto, come erroneamente riportato da alcune fonti di stampa“. Il personale si è subito attivato per rimuovere i pannelli imbibiti d’acqua, prevenendo ulteriori danni. Il punto di comunicazione dei canali con l’esterno è stato prontamente sigillato per impedire ulteriori infiltrazioni.

Il direttore di presidio e il responsabile del Pronto Soccorso sono intervenuti “immediatamente per coordinare le operazioni. Le attività del Pronto Soccorso sono proseguite senza interruzioni. Il laboratorio analisi ha temporaneamente sospeso il servizio per consentire le verifiche tecniche, ma è tornato pienamente operativo in poche ore“.

Per garantire la massima sicurezza dei pazienti, sono stati attivati canali per eventuali trasferimenti urgenti, con l’ospedale di Pozzuoli allertato per fornire il supporto necessario. “Una preziosa collaborazione è stata avviata con il sindaco di Procida, Raimondo Ambrosino, che si è prontamente adoperato per garantire la massima cooperazione. Il sindaco ha, inoltre, individuato dei locali dove ospitare l’anestesista dedicato ai trasferimenti urgenti. Il personale è al lavoro per riportare la struttura alla piena normalità”, conclude la nota.

