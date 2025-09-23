Maltempo Campania, temporali a Sorrento: danni, allagamenti e traffico in tilt | FOTO

L’ondata di maltempo che oggi ha raggiunto anche la Campania ha fatto sentire i suoi effetti anche su Sorrento, dove temporali e nubifragi hanno mandato il traffico in tilt in città e in tutta la penisola sorrentina. Si registrano strade allagate, piccoli smottamenti, fango e detriti che hanno invaso le strade, tombini saltati. Chiuse alcune strade della parte a valle del corso Italia, tra Sant’Agnello e Piano di Sorrento, letteralmente invase dall’acqua e per questo impraticabili. Problemi anche a causa di alcuni blackout elettrici rilevati in tutta l’area costiera.

Il Comune di Sorrento ha comunicato che, a causa di un dissesto stradale, il traffico veicolare in via Capo, in prossimità dell’hotel Bristol, procede a senso unico alternato.

Nella zona collinare di Casarlano, a Sorrento, c’è stata una frana facendo crollare un muro che costeggia la strada.

