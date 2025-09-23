Maltempo estremo, Temporali V-shaped: perché in Italia sono sempre più frequenti e pericolosi

L’Italia continua a fare i conti con eventi meteorologici estremi. Le piogge torrenziali che hanno colpito la Toscana e Ischia nelle ultime ore non sono episodi isolati, ma si inseriscono in un quadro che vede i cosiddetti temporali V-shaped come fenomeni in crescita. Si tratta di sistemi convettivi autorigeneranti, capaci di scaricare in poche ore quantità eccezionali di pioggia e di trasformarsi in alluvioni improvvise.

Cosa sono i temporali V-shaped

Questi temporali prendono il nome dalla caratteristica forma a V che assumono nelle immagini satellitari. La loro particolarità è la capacità di rigenerarsi sempre nello stesso punto: la cella temporalesca viene continuamente alimentata, mentre i bracci della V si estendono scaricando rovesci su territori già colpiti. Il risultato sono accumuli pluviometrici estremi in tempi molto brevi, con danni gravi a città e infrastrutture.

Perché stanno aumentando in Italia

La frequenza crescente di questi episodi è legata a diversi fattori:

un Mediterraneo sempre più caldo , che rilascia grandi quantità di calore e umidità;

, che rilascia grandi quantità di calore e umidità; lo scontro tra masse d’aria calde e umide di origine africana con aria più fredda proveniente dal Nord;

calde e umide di origine africana con aria più fredda proveniente dal Nord; la stazionarietà delle correnti , che mantiene i temporali fermi sulle stesse aree;

, che mantiene i temporali fermi sulle stesse aree; l’orografia complessa di molte regioni italiane, in grado di amplificare i fenomeni attraverso lo “stau effect”.

Impatti e rischi concreti

I temporali V-shaped sono stati i protagonisti di alcuni tra i peggiori episodi alluvionali degli ultimi anni. In pochi casi le piogge hanno superato i 500 millimetri in meno di 12 ore, valori paragonabili a quelli di interi mesi. Le regioni più esposte sono Liguria, Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna, ma nessun territorio può dirsi completamente al sicuro.

Terreno fertile per fenomeni violenti

Il legame tra cambiamenti climatici, mari sempre più caldi e dinamiche atmosferiche locali rende questi eventi più frequenti e intensi. Comprenderne i meccanismi è fondamentale per migliorare i sistemi di allerta e ridurre i rischi per le comunità. L’Italia, per posizione geografica e conformazione del territorio, rimane purtroppo un terreno fertile per questi fenomeni violenti.

