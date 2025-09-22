Maltempo, l’Autunno porta nubifragi e alluvioni in Piemonte, Liguria e Lombardia: prime esondazioni, Cairo Montenotte sott’acqua | FOTO e VIDEO

L’Italia sta subendo gli effetti della perturbazione che coincide con l’inizio dell’autunno astronomico (che “scocca” oggi 22 settembre alle 20:19) aprendo una settimana decisamente autunnale. La perturbazione sta transitando sul Nord/Ovest in queste ore, colpendo Piemonte, Liguria e Lombardia: in atto piogge diffuse e localmente abbondanti, anche sotto forma di nubifragi. Arpal riporta che in Liguria continua a far sentire i suoi effetti la struttura convettiva prefrontale semistazionaria e organizzata che da ore insiste nell’entroterra savonese con precipitazioni molto forti accompagnate da un’intensa attività elettrica. Arpal segnala che Cairo Montenotte sta subendo ora le precipitazioni più intense, 87.8mm/1h a Ferrania e 76.6mm/1h a Cairo. Ancora 69.2mm/1h a Dego (adesso con cumulata a 333mm/6h) e 55mm/1h a Rossiglione.

Si stanno alzando gli idrometri presenti in zona, la Bormida a Piana Crixia è oltre il secondo livello di guardia (ed è destinata ad aumentare ancora), come a Carcare, dove è salita di mezzo metro in 5 minuti. L’Orba a Tiglieto in rapido aumento. Arpal richiede di prestare la massima attenzione agli allagamenti delle sedi stradali in corso e ai torrenti più piccoli, che rispondono a simili intensità in maniera repentina, come il rio Giusvalletta, esondato. Il terreno è completamente saturo per via della stazionarietà dei fenomeni, e non è più in grado di assorbire ulteriore pioggia, sottolinea Arpal. In Liguria è in corso l’allerta arancione per temporali su tutta la regione, il massimo grado per questo tipo di evento meteo.

Dalle ore 5:50 sulla linea Savona-San Giuseppe di Cairo/Acqui/Fossano, la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di San Giuseppe di Cairo per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona e che hanno provocato l’allagamento della sede ferroviaria.

Maltempo in Liguria, nubifragi nello Spezzino: la situazione tra Carcare e Cairo Montenotte

Alluvione in Liguria, la situazione a Cairo Montenotte

Video di Nello Pelusi

In Piemonte un forte temporale autorigenerante, causato dalla convergenza tra i venti di scirocco e i venti di libeccio, sta colpendo la zona tra la Val Bormida e Valle Erro con accumuli pluviometrici oltre 300mm. I corsi d’acqua localmente già superano o stanno per superare la soglia rossa, come l’Erro e la Bormida di Spigno. Secondo i dati delle stazioni meteo di Arpa Piemonte, riportati da Andrea Vuolo (Meteo in Piemonte) si segnalano fino a 254 millimetri a Pareto (AL), 181 a Rossiglione (GE), 173 a Ponzone – Cimafer (AL), 134 ad Ovada (AL), 121 a Ponzone – Bric Berton (AL), 112 a Cairo Montenotte (SV) e 95 ad Acqui Terme (AL), con superamento di oltre un metro della soglia di pericolo del torrente Erro presso il territorio di Cartosio (AL).

Maltempo, alluvione in Piemonte: allagamenti nel basso Alessandrino, le immagini da Ovada

Al momento, in Lombardia, è il Nord/Ovest l’area più colpita, con (dalla mezzanotte) ben 73 mm a Cuasso al Monte (VA) e 63 mm a Montano Lucino (CO).

