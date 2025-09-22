Maltempo Lombardia: 650 interventi dei Vigili del Fuoco, evacuate 3 scuole a Milano

Fino ad ora sono stati effettuati “oltre 650 interventi di soccorso tecnico urgente” in Lombardia a causa della forte ondata di maltempo in atto dalla scorsa notte. Per far fronte alla situazione “sono stati inviati 100 Vigili del Fuoco in supporto da comandi regionali e da fuori regione, portando il contingente operativo a oltre 200 unità. Richiamato anche il personale libero dal servizio”. Particolarmente colpite le province di Como, Monza, Varese e la Città metropolitana di Milano, dove è stata disposta l’evacuazione di tre scuole nella zona di Niguarda.

Numerosi anche gli interventi del Reparto Volo Lombardia, in particolare: Lentate sul Seveso, recupero al verricello di un bimbo di 10 mesi e della madre, rifugiati sul tetto della loro auto, recuperati con l’ausilio di una culla trasportabile e affidati al 118 in zona sicura; sempre a Lentate, altre 3 persone recuperate dal tetto di un’auto. A Meda sono recuperate due persone anziane rimaste bloccate sul tetto della propria abitazione, affidate anch’esse a Vigili del Fuoco e personale sanitario. In supporto alle operazioni aeree è stato impiegato anche un elicottero del reparto volo Emilia-Romagna.

Sala: “a Milano situazione ancora estremamente critica, pioggia di oggi paragonabile al 2014”

A Cesano Maderno, “che è un punto di riferimento“, l’acqua “è stata a tre metri e mezzo, adesso è 2,70 metri, quindi è ancora estremamente critica. Credo che ci vorranno ancora alcune ore”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo al “TG4 Diario del Giorno” su Retequattro commentando la situazione determinata dal maltempo oggi in cittò, dove strade e quartieri si sono allagati.

“La nostra vasca di Bresso – ha proseguito – è stata attivata stamattina presto, così quella di Senago, ma finché non ci sarà anche la vasca di Lentate sarà complesso. Ora, per qualche anno non abbiamo avuto grandi danni, ma la pioggia di oggi è paragonabile a quella che c’è stata nel 2014, quindi molto molto intensa e di fronte a una situazione del genere, purtroppo, serve anche la terza vasca, quella di Lentate, che mi dicono da Regione Lombardia che sarà pronta tra un anno”.

Maltempo Lombardia, la situazione resta critica nel Comasco

È pesante il primo bilancio dei danni provocati dal maltempo in provincia di Como, dove resta chiusa la strada provinciale “Lariana”, la litoranea che collega il Comune capoluogo con i Comuni della sponda orientale del ramo comasco del lago. La chiusura è conseguenza di una frana che ha ostruito la sede stradale al confine tra Como e Blevio. Proprio a Blevio, in particolare, si sono registrati diversi smottamenti ed allagamenti, che dalle prime ore di questa mattina stanno tenendo impegnati Vigili del Fuoco e personale della Protezione Civile. Danni molto seri anche in città, nella zona residenziale a ridosso della stazione centrale, dove un fiume di fango ha invaso strade e giardini, travolgendo le auto in sosta; l’accesso è precluso ai veicoli e ai pedoni, due famiglie sono state evacuate.

Allagamenti anche nei quartieri più centrali del capoluogo lariano; il torrente Cosia è esondato per un breve tratto imponendo la chiusura di due arterie di comunicazione importanti a sud della città. Strade e piazze sommerse in centro storico, nel pieno dell’area pedonale, così come sul lungolago, anch’esso precluso alla circolazione delle auto. Frane e smottamenti si segnalano anche sulla strada che sale a Brunate, chiusa e poi riaperta, e sulla statale “Regina”, che collega i Comuni della sponda occidentale del Lario, nel territorio del Comune di Argegno, in cui dopo il blocco delle prime ore di questa mattina, la circolazione è ripresa a senso unico alternato. Chiusa invece la parallela “vecchia” Regina, in località “Pizzo di Cernobbio” e nel Comune di Brienno.

La Navigazione ha annunciato la parziale sospensione del servizio di collegamento tramite aliscafi, limitandolo alle due sole corse per studenti e lavoratori delle 13.30 e delle 18.30; la decisione è conseguenza della sovrabbondante presenza di tronchi sulle acque del lago che rendono pericolosa la navigazione.

