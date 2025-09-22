Maltempo Lombardia, esonda il torrente Tarò a Meda: situazione drammatica, “non uscite di casa” | FOTO e VIDEO

Tra le zone più colpite dal maltempo che sta imperversando sulla Lombardia ci sono il Basso Comasco e la Brianza. Grossi disagi a Meda (MB), dove il torrente Tarò è esondato dal confine con Cabiate fino a via Vignazzola. L’esondazione ha provocato anche un blackout, come si legge in un post sui social del Comune: “in molte zone della città manca anche la corrente elettrica“. Il Comune raccomanda “di uscire di casa solo in caso di bisogno, specie se diretti in quelle zone. Massima cautela“. Sono finite fuori uso anche 8mila utenze telefoniche di Meda.

In un video, diventato virale sui social, girato da un passeggero in stazione, si vedono i binari ferroviari che sono diventati fiumi di acqua e fango.

Maltempo Lombardia, Arpa: “picchi di oltre 200mm”

Un’intensa perturbazione atlantica ha raggiunto la Lombardia nella serata di ieri, domenica 21 settembre, interessando dapprima le province di Varese, Como, Lecco e Bergamo, nelle ore successive e soprattutto tra notte e il primo mattino, gran parte della regione, fa il punto Arpa Lombardia. Le piogge forti hanno riguardato tutte le province occidentali, insistendo in misura maggiore tra le province di Milano, Monza e Brianza, Como e Varese. La rete meteorologica di Arpa Lombardia ha registrato nelle ultime 24 ore ben 211mm a Seveso (MB), 175mm a Como e 165mm a Cantù (CO). A Milano città caduti dai 60 ai 90mm, quest’ultimi nelle zone più a nord. Le piogge hanno assunto molto spesso il carattere di temporale, con punte massime in un’ora di 65mm a Seveso tra le ore 8 e le 9, di 52mm a Como tra le 6 e le 7.

Nei prossimi giorni ci saranno nuove piogge, seppur meno intense e persistenti. Oggi il tempo rimarrà instabile soprattutto su Alpi e Prealpi, ma in serata le piogge e i temporali potrebbero tornare ad interessare parzialmente le zone già pesantemente colpite, come il Milanese e la Brianza. Domani sono attesi nuovi temporali sparsi, specie nel pomeriggio e in serata, tra la pianura e le Prealpi. Mercoledì permarrà forte variabilità con possibilità di nuove piogge irregolari, ma soprattutto è atteso un forte calo delle temperature con valori massimi che nel pomeriggio si attesteranno intorno o appena al di sotto dei +20°C sulla pianura.

Impatti sulla circolazione ferroviaria

In Lombardia, a seguito delle avverse condizioni meteo che hanno colpito la regione dalle prime ore del giorno, per alcune linee ferroviarie la circolazione ferroviaria è sospesa, rende noto Rfi. Sulla linea Chiasso – Milano, a causa dei danni causati dal maltempo, la circolazione è ora sospesa tra Chiasso e Seregno. Sulla linea Como – Lecco, tra Cantù e Mentone la circolazione ferroviaria è sospesa. Sulla linea Monza – Molteno la circolazione ferroviaria è sospesa tra Besana e Costamagna.

In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale, i treni subiranno limitazioni e cancellazioni.

