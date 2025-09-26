Maltempo Piemonte, chiuse per neve due strade di montagna nel Torinese

Sono state chiuse per difficoltà legate all’ondata di maltempo due strade di montagna nel Torinese. Lo comunica la Città metropolitana, spiegando che si tratta della provinciale 50 del Colle del Nivolet tra il km 6+700 (località Chiapili di Sopra) e il km 18+460 (termine della strada) e della provinciale 32 della Valle di Viù dal km 32+500 al km 37+160, ovvero dalla frazione Margone di Usseglio al Lago di Malciaussia.

“Nei prossimi giorni – informa la Città metropolitana – la chiusura delle due arterie potrebbe essere revocata se le condizioni meteo miglioreranno e se nei sopralluoghi previsti nelle prossime ore sarà constatato lo scioglimento della neve presente sulle carreggiate. Al momento rimane invece percorribile il tratto a più alta quota della Provinciale 1 delle Valli di Lanzo tra Balme e il Pian della Mussa“.

