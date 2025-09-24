Maltempo e freddo, nuovo round in Piemonte: temporali a Ovest di Torino, grandinata a Druento

Un nuovo forte temporale sta colpendo i settori pedemontani a Ovest di Torino, portando piogge intense e raffiche di vento. Secondo le prime segnalazioni, a Druento (TO) si è registrata una grandinata con chicchi di piccole dimensioni. Le temperature sono insolitamente basse per il periodo: Torino fatica a superare i +15/+16°C nonostante il pieno giorno, confermando un freddo fuori stagione. Al momento si registrano +11°C a Villanova Canavese (TO), +12°C a Rivalta di Torino (TO), a San Francesco al Campo (TO) e a Mompantero (TO). Nelle prossime ore sono attesi nuovi temporali, più probabili sui settori di pianura fino a sera. Domani, dopo una pausa nella mattinata, riprenderanno piogge e temporali sui rilievi e sul settore occidentale in intensificazione in serata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.