Meteo, ex uragano Gabrielle: perché in Spagna provoca alluvioni estreme mentre in Portogallo è stato più ‘morbido’

La settimana si è aperta con uno scenario meteorologico di forte criticità nella Comunità Valenciana e nella Catalogna meridionale, dove l’ex uragano Gabrielle ha innescato precipitazioni torrenziali e alluvioni lampo. La Protezione Civile spagnola ha già diramato un’allerta rossa, mentre alcune simulazioni modellistiche stimano accumuli fino a 500 mm in 24–36 ore, valori tipici di episodi eccezionali.
Portogallo: impatti diffusi ma non estremi
Quando Gabrielle ha raggiunto il Portogallo, la tempesta era ormai indebolita dopo aver attraversato le Azzorre. I suoi effetti si sono tradotti in piogge irregolari, raffiche di vento tra 70 e 100 km/h e allagamenti localizzati lungo le aree costiere. Nonostante i disagi, le precipitazioni non hanno raggiunto accumuli record e la distribuzione dei fenomeni intensi è rimasta disomogenea.
Spagna: persistenza e autorigenerazione dei temporali
Lo scenario è stato completamente diverso sulla Spagna orientale. Qui, Gabrielle ha interagito con una saccatura atlantica, rallentando la sua traiettoria e stazionando a lungo sulle stesse aree. Questa dinamica ha favorito la nascita di sistemi temporaleschi autorigeneranti, capaci di scaricare precipitazioni torrenziali in sequenza.
La presenza di aria calda e molto umida nei bassi strati ha alimentato continuamente i temporali, causando esondazioni di fiumi e torrenti e trasformando strade e centri abitati in veri e propri canali d’acqua.
Il ruolo del territorio e della circolazione atmosferica
La morfologia del territorio, caratterizzata da bacini fluviali piccoli e reattivi, ha amplificato gli effetti delle piogge. Inoltre, il blocco atmosferico che ha intrappolato Gabrielle sull’area valenciana ha impedito il rapido spostamento del sistema, rendendo l’evento particolarmente distruttivo.
Una lezione meteorologica importante
In sintesi, mentre in Portogallo Gabrielle si è manifestato come una tempesta ormai “stanca”, in Spagna l’interazione con altri fattori atmosferici e geografici ha trasformato i suoi resti in un sistema devastante. Una dinamica che conferma come la traiettoria e il contesto locale siano determinanti nel definire l’impatto reale di un ciclone mediterraneo.