Meteo, ex uragano Gabrielle: perché in Spagna provoca alluvioni estreme mentre in Portogallo è stato più ‘morbido’

La settimana si è aperta con uno scenario meteorologico di forte criticità nella Comunità Valenciana e nella Catalogna meridionale, dove l’ex uragano Gabrielle ha innescato precipitazioni torrenziali e alluvioni lampo. La Protezione Civile spagnola ha già diramato un’allerta rossa, mentre alcune simulazioni modellistiche stimano accumuli fino a 500 mm in 24–36 ore, valori tipici di episodi eccezionali.

Portogallo: impatti diffusi ma non estremi Quando Gabrielle ha raggiunto il Portogallo, la tempesta era ormai indebolita dopo aver attraversato le Azzorre. I suoi effetti si sono tradotti in piogge irregolari, raffiche di vento tra 70 e 100 km/h e allagamenti localizzati lungo le aree costiere. Nonostante i disagi, le precipitazioni non hanno raggiunto accumuli record e la distribuzione dei fenomeni intensi è rimasta disomogenea.

Spagna: persistenza e autorigenerazione dei temporali Lo scenario è stato completamente diverso sulla Spagna orientale. Qui, Gabrielle ha interagito con una saccatura atlantica, rallentando la sua traiettoria e stazionando a lungo sulle stesse aree. Questa dinamica ha favorito la nascita di sistemi temporaleschi autorigeneranti, capaci di scaricare precipitazioni torrenziali in sequenza. La presenza di aria calda e molto umida nei bassi strati ha alimentato continuamente i temporali, causando esondazioni di fiumi e torrenti e trasformando strade e centri abitati in veri e propri canali d'acqua.

Il ruolo del territorio e della circolazione atmosferica La morfologia del territorio, caratterizzata da bacini fluviali piccoli e reattivi, ha amplificato gli effetti delle piogge. Inoltre, il blocco atmosferico che ha intrappolato Gabrielle sull’area valenciana ha impedito il rapido spostamento del sistema, rendendo l’evento particolarmente distruttivo.