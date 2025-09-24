Prima neve a 1.700 metri sulle Alpi occidentali, risveglio fiabesco in Piemonte e Valle D’Aosta | FOTO e VIDEO

La prima neve della stagione ha imbiancato le zone alpine di Piemonte e Valle d’Aosta, con fiocchi osservati fino a 1.700-1.900 metri. In particolare, parte del Mombarone, nelle Alpi Pennine, è tornata a mostrarsi coperta di bianco. La perturbazione responsabile del maltempo insisterà anche oggi, estendendo piogge e possibili temporali di forte intensità anche al Sud Italia. Nelle prossime ore potrebbero verificarsi criticità locali a causa delle precipitazioni intense.

In Valle d’Aosta la quota delle precipitazioni nevose, secondo i dati dell’ufficio meteorologico regionale, è intorno ai 2mila metri. La perturbazione ha riguardato soprattutto la parte orientale della regione – valle di Champorcher, valle del Lys, val d’Ayas e Valtournenche – ma anche la zona del Monte Bianco e del Grand Combin. A Cervinia sono caduti 5-10 centimetri di neve. Nei prossimi giorni e fino a sabato è previsto ancora maltempo a causa di un’area ciclonica in transito che provocherà temperature più basse e un alternarsi di precipitazioni e schiarite.

Prima neve a 1.700 metri in Piemonte e Valle D'Aosta

