Sabato di maltempo in diverse regioni: forti piogge, temporali e temperature autunnali dalla Lombardia alla Sicilia | DATI

È un sabato di forte maltempo su diverse zone d’Italia, da Nord a Sud. Una vasta circolazione depressionaria continua a influenzare il tempo su gran parte del Paese, muovendo 2 perturbazioni principali: una sta interessando soprattutto il Nord e alcune zone del Centro, mentre l’altra è un sistema nuvoloso di origine nordafricana diretto verso l’estremo Sud. Nel frattempo, l’ex uragano Gabrielle sta colpendo Portogallo e Spagna: le immagini satellitari mostrano il bellissimo ricciolo ciclonico proprio a ridosso della Penisola Iberica.

Tornando in Italia, forti piogge e temporali stanno colpendo alcune zone di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ma anche Puglia, Calabria e Sicilia. Il fenomeno più rilevante è senza dubbio la violenta grandinata che ha sommerso di bianco le strade di Albavilla, nel Comasco, costringendo i Vigili del Fuoco ad una decina di interventi. Le forti piogge cadute tra Brianza e Milanese, inoltre, stanno innalzando i livelli di Seveso e Lambro a Milano.

Il Comasco è la zona più colpita dalle piogge. Tra i dati pluviometrici più rilevanti della giornata finora in Lombardia, segnaliamo: 71mm a Monguzzo, 67mm a Montorfano, 63mm a Ossuccio, 61mm ad Alzate Brianza, 56mm ad Anzano del Parco, 55mm a Erba, 54mm a Cantù, 53mm a Como, 52mm ad Arosio, Albese con Cassano, 51mm a Carimate Vedroni, 50mm a Caraniso di Torno.

In Veneto, spiccano i 28mm caduti a Padova, 27mm a Chioggia, 20mm a Casier, 18mm a S. Pietro di Barbozza, 17mm a Gorgo al Monticano. In Emilia Romagna, spiccano i 27mm caduti ad Anzola dell’Emilia, nel Bolognese.

Le piogge al Sud

In Puglia, è più colpito il sud della regione, con 34mm di pioggia caduti finora a Supersano, 24mm ad Aradeo, 17mm a Galatone, 14mm a San Pancrazio Salentino, Manduria.

In Calabria, i dati pluviometrici delle ultime 24 ore indicano che il settore più colpito è quello ionico meridionale. Segnaliamo: 53mm a Capo Spartivento, 32mm a Gioiosa Ionica, 31mm a Bovalino Marina, Staiti, 29mm ad Ardore Superiore, 28mm a Ciminà, 26mm a Locri, Cardeto, 18mm a Martone, Ferruzzano, Bagaladi, 16mm a Roccella Ionica, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Roccaforte del Greco. Piogge anche sulla costa ionica tra Crotonese e Cosentino, con 15mm caduti a San Mauro Marchesato, 14mm a Umbriatico, San Nicola dell’Alto, Belvedere di Spinello, 13mm a Crucoli, 10mm a Rossano.

In Sicilia, i dati pluviometrici delle ultime 24 ore indicano le piogge più intense nelle zone centro-meridionali dell’isola, tra Agrigentino e Nisseno, ma anche nel settore sudorientale. Segnaliamo: 58mm a Favarotta, 50mm a Licata, 47mm a Riesi, 41mm a Sciacca, 39mm a Serradifalco, 38mm a Gela, 37mm a Enna, Ragusa, Modica, 36mm a Realmonte, 35mm a Vanasco, 32mm a Barrafranca. Forti piogge hanno colpito anche il Palermitano, con 66mm a Villafrati, 44mm a Ciminna, 43mm a Palermo, 42mm a Marineo, 41mm a Milicia, 39mm a Isola delle Femmine.

Temperature autunnali

Le temperature si mantengono su valori tipicamente autunnali, soprattutto nelle aree più colpite dal maltempo. Tra le città più importanti segnaliamo che attualmente si registrano +13°C a Monza, +15°C a Milano, +17°C a Torino, Ragusa, +18°C a Padova, Treviso, Vicenza, +19°C a Parma, Catanzaro, +20°C a Udine, Catania, Messina, Enna, Reggio Calabria, Cosenza, +21°C a Siracusa, Crotone, +22°C ad Agrigento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: