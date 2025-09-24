SpaceX prepara il prossimo volo di Starship | FOTO e VIDEO

Una nuova scintilla di ambizione cosmica è stata accesa nei deserti del Sud del Texas. SpaceX ha completato con successo uno “static fire test” dello stadio superiore del suo Starship, il colossale razzo progettato per rivoluzionare l’accesso allo Spazio e, nelle visioni di Elon Musk, aprire la strada a una futura colonizzazione di Marte. Il test ha visto l’accensione controllata dei 6 motori Raptor dello stadio superiore, mentre il veicolo restava saldamente ancorato alla rampa di lancio. Questo passaggio rappresenta una tappa cruciale nei preparativi per l’11° volo di prova del sistema integrato Starship-Super Heavy.

Starship, un gigante riutilizzabile

Starship è il più grande e potente razzo mai costruito. L’intero sistema, composto dal booster Super Heavy e dal veicolo superiore Starship (chiamato semplicemente “Ship”), è stato concepito per essere completamente e rapidamente riutilizzabile: un obiettivo che, se raggiunto, ridurrebbe drasticamente i costi di lancio e aprirebbe scenari inediti per l’esplorazione spaziale e i trasporti interplanetari.

Dopo 10 voli in configurazione completa, il programma si trova a un momento chiave. L’ultimo test, effettuato il 26 agosto, ha segnato un importante successo: per la prima volta sia il booster che Ship hanno raggiunto i rispettivi obiettivi di rientro, ammarando in sicurezza nel Golfo del Messico e nell’Oceano Indiano. Non solo: Ship è riuscito a rilasciare in orbita 8 carichi fittizi, dimostrando una capacità operativa mai testata prima.

Una strada accidentata ma promettente

Il percorso non è stato privo di ostacoli. Nei 3 voli precedenti, lo stadio superiore era andato perduto e, lo scorso giugno, un altro prototipo era addirittura esploso durante un test a terra. Tuttavia, come spesso accade nel modello di sviluppo iterativo di SpaceX, ogni fallimento ha offerto dati preziosi per perfezionare progettazione e procedure.

La resilienza dimostrata dal 10 volo ha riportato fiducia nel programma, confermando che il sistema è in grado di completare missioni complesse e gettando le basi per ulteriori traguardi.

Il futuro: la Versione 3 e Marte

SpaceX non ha ancora annunciato una data ufficiale per il volo numero 11, che avrà anche un valore simbolico: sarà infatti l’ultimo della cosiddetta “Versione 2” di Starship. Dopo di esso, l’azienda introdurrà la Versione 3, un veicolo ancora più imponente, progettato per trasportare carichi e persone fino a Marte.

Secondo Musk, se la campagna di test della nuova versione procederà senza intoppi, i primi lanci di una flotta di Starship senza equipaggio verso il Pianeta Rosso potrebbero avvenire già nel 2026. Sarebbe il primo passo concreto verso l’idea di una presenza umana multi-planetaria.

Una corsa contro il tempo e contro la gravità

La posta in gioco è altissima: se Starship riuscirà a dimostrarsi affidabile e pienamente riutilizzabile, potrebbe cambiare radicalmente il panorama spaziale, sostituendo progressivamente i razzi tradizionali e aprendo possibilità finora confinante nel regno della fantascienza.

Ogni test, ogni accensione statica, ogni volo di prova non è soltanto un evento tecnico, ma un tassello di un progetto che punta a ridefinire la relazione tra l’umanità e lo Spazio.