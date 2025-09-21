Stasera occhi puntati su Saturno, sarà uno spettacolo

Se siete appassionati di astronomia, curiosi del cielo notturno o semplicemente in cerca di uno spettacolo naturale straordinario, stasera, domenica 21 settembre 2025, il cielo ha preparato un evento imperdibile: Saturno alla sua massima luminosità e grandezza dell’anno. Il sesto pianeta del Sistema Solare raggiunge infatti la sua opposizione annuale, un allineamento celeste in cui la Terra si trova esattamente tra il Sole e Saturno, offrendo l’opportunità di ammirarlo come mai prima. Durante l’opposizione, il pianeta appare più grande, più luminoso e completamente illuminato, e si trova alla minima distanza dalla Terra, rendendo questa serata una delle migliori occasioni del 2025 per osservarlo a occhio nudo o attraverso un telescopio.

Cos’è l’opposizione di Saturno?

L’opposizione è l’evento che rende un pianeta più grande e luminoso agli occhi di chi osserva dalla Terra. Saturno compie un’orbita intorno al Sole in circa 29,4 anni e, grazie alla velocità molto maggiore della Terra, entra in opposizione ogni circa 378 giorni. Quest’anno, il pianeta si trova nella costellazione dei Pesci. Il prossimo allineamento avverrà il 4 ottobre, quando Saturno si sposterà nella costellazione di Cetus, percorrendo circa un trentesimo della sua orbita.

Durante l’opposizione, il disco di Saturno appare completamente illuminato, come una “Luna Piena” planetaria, e il pianeta si trova alla minima distanza dalla Terra: circa 1.278.577.000 km, il punto più vicino del 2025. È il momento ideale per l’osservazione, sia a occhio nudo che con un telescopio.

Dove e quando osservare Saturno

Stasera Saturno sorge a Est al tramonto, raggiunge il punto più alto nel cielo a Sud durante la notte e tramonta a Ovest all’alba. Questo rende l’osservazione particolarmente comoda, senza la necessità di attendere ore o spostarsi in condizioni estreme.

Cosa si può vedere con il telescopio

Per molti, la vera attrazione è rappresentata dagli iconici anelli di Saturno. Anche un piccolo telescopio da 2 pollici permette di intravedere i contorni degli anelli, ma per apprezzarne i dettagli sono consigliati strumenti da almeno 5 pollici.

Tuttavia, va evidenziato che quest’anno gli anelli non mostrano la loro massima apertura. Saturno ruota su un asse inclinato di 27 gradi, simile alla Terra, e circa ogni 14 anni e mezzo gli anelli appaiono quasi di taglio, riducendo la loro visibilità laterale. Quest’anno stiamo vivendo proprio questa fase, ma i prossimi anni regaleranno un’apertura più spettacolare fino al 2032.

Un weekend stellare in compagnia di altri pianeti

Come bonus per gli osservatori più attenti, il pianeta Nettuno raggiungerà la sua opposizione il 23 settembre, visibile con strumenti adeguati. Inoltre, questo periodo è segnato da fenomeni astronomici notevoli: il 22 settembre scocca l’equinozio di settembre e questo periodo favorisce le aurore boreali grazie all’effetto Russell-McPherron, che intensifica le tempeste geomagnetiche.

Un ulteriore evento straordinario è l’eclissi solare parziale che interesserà il 21-22 settembre 2025 nelle regioni di Nuova Zelanda, Antartide e Pacifico occidentale, con fino all’86% del disco solare oscurato dalla Luna, creando spettacolari albe a forma di falce.

Uno spettacolo da non perdere

Settembre 2025 si conferma un mese ricco di sorprese celesti: prima dell’alba, è possibile ammirare una rara parata di 5 pianeti, con Venere, Giove e Saturno visibili anche a occhio nudo, offrendo un vero e proprio festival planetario per chi ama osservare il cielo. Questa sera puntate gli occhi al cielo e, se avete un telescopio, preparatevi ad ammirare Saturno alla sua massima luminosità.