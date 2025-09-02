Terremoto Afghanistan, la Farnesina stanzia nuovi aiuti per l’emergenza

MeteoWeb

A seguito del terremoto in Afghanistan che ha provocato centinaia di morti e migliaia di feriti, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha deciso lo stanziamento di nuovi fondi per fornire assistenza umanitaria alla popolazione all’interno di un pacchetto di aiuti di 13 milioni che era già in preparazione.

“Esprimo il mio più profondo cordoglio per le vittime e la vicinanza del governo italiano alle famiglie colpite dal sisma in Afghanistan. Siamo in contatto con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per fornire aiuti immediati a quanti si trovano in estrema difficoltà. L’Italia è pronta a fare la sua parte per assistere il popolo afghano colpito da questa terribile tragedia”, ha commentato il Ministro.