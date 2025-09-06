Una “S” sul Sole lancia imponente nube di plasma verso la Terra: tempesta geomagnetica durante l’eclissi

Il 4 settembre il Sole ha mostrato uno dei suoi fenomeni più affascinanti e potenzialmente pericolosi: un’eruzione sigmoide, catturata dai telescopi della NASA. Non si tratta di un evento raro in assoluto, ma la sua intensità e la direzione del materiale espulso lo rendono particolarmente significativo per la Terra. È stata infatti osservata una nube di plasma gigantesca, lunga oltre 700mila km, che si sta muovendo nello Spazio proprio verso il nostro pianeta. Gli effetti di questa eruzione solare si faranno sentire il 7 settembre, quando l’onda di particelle investirà la magnetosfera terrestre, generando una tempesta geomagnetica. A rendere l’evento ancora più straordinario è la coincidenza con un’eclissi totale di Luna, visibile anche dall’Italia, che offrirà un doppio spettacolo astronomico nello stesso giorno.

Il segnale: una “S” sul Sole

Quando gli astronomi osservano una forma a “S” nell’atmosfera solare, sanno che sta per accadere qualcosa di importante. Questo particolare disegno magnetico, noto come sigmoide, è caratterizzato da linee di campo magnetico contorte come una molla compressa. Quando la tensione accumulata diventa insostenibile, la struttura si destabilizza ed esplode, liberando enormi quantità di energia e materia nello Spazio.

È esattamente ciò che è accaduto il 4 settembre, quando il Solar Dynamics Observatory (SDO) della NASA ha registrato una spettacolare eruzione sigmoide. L’evento ha espulso nello Spazio un’imponente nube di plasma, lunga oltre 700mila km, quasi il doppio della distanza Terra-Luna.

Il plasma oscuro e le CME

Il materiale espulso dal Sole è apparso scuro nelle immagini, un indizio prezioso per i ricercatori: ciò significa che il plasma era relativamente freddo e denso, caratteristiche tipiche delle più potenti espulsioni di massa coronale (CME, Coronal Mass Ejection).

Questa CME si sta muovendo direttamente verso la Terra e, secondo i modelli elaborati da NOAA e NASA, dovrebbe colpire il nostro pianeta il 7 settembre.

Le conseguenze sulla Terra

L’impatto non avrà effetti catastrofici, ma potrebbe generare una tempesta geomagnetica di classe G1-G2. Ciò significa che, nelle regioni a latitudine elevata, saranno visibili aurore polari più intense del normale, uno spettacolo che potrebbe estendersi in modo insolitamente ampio.

Queste tempeste geomagnetiche, oltre ad affascinare con giochi di luce nel cielo, possono avere anche conseguenze pratiche: disturbi alle comunicazioni radio, interferenze nei satelliti e leggere fluttuazioni nelle reti elettriche ad alta tensione.

Coincidenza cosmica: l’eclissi totale di Luna

Come se non bastasse, lo stesso 7 settembre la Terra offrirà un secondo spettacolo astronomico. Per oltre un’ora, la Luna piena attraverserà l’ombra terrestre, tingendosi di un intenso colore rosso sangue: è la cosiddetta “Luna rossa”, tipica delle eclissi totali.

Il fenomeno sarà visibile da gran parte del mondo: Asia, Australia, Africa e gran parte dell’Europa, inclusa l’Italia. Le Americhe, invece, resteranno escluse dallo spettacolo.

Un doppio evento per astronomi e appassionati

La coincidenza tra l’arrivo della CME e l’eclissi lunare rende il 7 settembre una data speciale per gli amanti dello Spazio. Da un lato, gli effetti tangibili dell’attività solare che ci ricordano quanto la Terra sia esposta alle dinamiche del Sole; dall’altro, la bellezza poetica di un’eclissi che unisce scienza e suggestione.