Uragano Gabrielle, Azzorre sotto assedio: allerta massima a Horta per venti fino a 200 Km/h

Secondo gli ultimissimi aggiornamenti, l’Uragano Gabrielle si prepara a colpire le Azzorre con venti estremi, mareggiate e piogge torrenziali. L’allerta è massima e le autorità hanno già predisposto chiusure e misure straordinarie. Le isole del Gruppo Centrale (Faial, Pico, Terceira, Graciosa, São Jorge) sono le più esposte. Sono attese raffiche tra 180 e 200 km/h, con valori anche superiori nelle aree costiere e montuose. La città di Horta, sull’isola di Faial, rischia l’impatto diretto con l’eye wall, dove il pericolo di danni strutturali e blackout è molto alto.

Mareggiate e piogge torrenziali Il passaggio di Gabrielle provocherà onde fino a 10 metri, con picchi eccezionali di 14-18 metri lungo i litorali più esposti. Sono previste precipitazioni superiori a 100 mm in poche ore, con rischio concreto di inondazioni lampo, frane e gravi disagi ai trasporti marittimi e terrestri.

Evento raro per settembre Un uragano di tale intensità è un evento eccezionale per le Azzorre in questo periodo dell’anno. L’allerta rossa diramata dal servizio meteorologico portoghese (IPMA) riguarda tutte le isole del Gruppo Centrale, con scuole e uffici pubblici chiusi in via precauzionale.