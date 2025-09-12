Valente (ASI): “rinforzare il connubio spazio-difesa”

“In questo periodo particolarmente complesso dal punto di vista geopolitico con i conflitti che sono in atto e con i test di pronta risposta a cui l’Europa è sollecitata, è assolutamente indispensabile rinforzare il connubio spazio-difesa“, ha detto il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Teodoro Valente, intervenuto agli Stati Generali su Difesa, Spazio e Cybersecurity in svolgimento a Frascati, nella sede ESRIN dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) con la presenza dei principali rappresentanti delle istituzioni e delle aziende dei settori spazio e difesa.

Le scelte, ha specificato Valente, “non andranno a scapito delle esigenze di carattere più strettamente civile ma serviranno per incrementare le capacità dell’Europa di avere pronte risposte in caso di necessità. Questo ovviamente – ha aggiunto – porta con sé anche la necessità di avere adeguati stanziamenti per lo svolgimento di programmi che abbiano questa finalità e mi sembra che questa sia la linea che l’Unione Europea nel suo complesso ha adottato dal punto di vista di principio. Adesso dobbiamo solo aspettare l’articolazione delle singole azioni e per comprenderne il grado di copertura e le tempistiche entro le quali possono essere create”.

Cheli: “oggi nello spazio europeo c’è una nuova dimensione”

“Oggi nello spazio europeo c’è una nuova dimensione“, ha spiegato da parte sua Simonetta Cheli, direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra e Direttrice di ESRIN. “Una dimensione che nasce da varie spinte – ha aggiunto Cheli – in particolare da una necessità di supportare non solo una autonomia strategica dell’Europa maggiore, da un contesto geopolitico di guerre e da un’esigenza di supportare una competitività industriale in un contesto mondiale. Esigenze rinforzate da un nuovo Commissario europeo competente per spazio e anche per difesa”.

Tutti temi in cui l’ESA si posiziona in un ruolo puramente tecnico ma che può essere, come nel caso della costellazione italiana Iride, fondamentale per l’implementazione dei programmi spaziali, valorizzare le competenze industriali e trovare le soluzioni tecniche spaziali.