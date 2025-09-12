Spazio, Aschbacher (ESA): “l’Europa recuperi il gap nelle tecnologie di difesa da Cina e USA”

“L’Europa è stata timida nell’accettare il ruolo legittimo dello spazio cooperativo che svolge per la nostra sicurezza e per la nostra indipendenza geostrategica. L’autonomia spaziale di difesa dell’Europa è diventata una delle massime priorità del nostro continente. Nel frattempo, le politiche e i programmi spaziali dei nostri partner, amici e concorrenti internazionali, hanno assunto un ruolo sostanziale e sono guidati molto di più da un’altra priorità, ovvero la difesa”. Così Josef Aschbacher, direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), intervenendo agli Stati Generali di Spazio Difesa Cybersecurity.

“Oggi gli Stati Uniti sono pronti a investire circa 175 miliardi di dollari nel loro Golden Dome in tempi record – ricorda – e la Cina ha già dimostrato l’uso di tecnologie di difesa nello spazio anni prima di quanto l’Europa possa attualmente realizzare. Quindi cerchiamo di essere chiari. Mentre alcuni Paesi europei dotati di infrastrutture spaziali di difesa gestiscono ciascuno circa 10 satelliti militari, Cina e Stati Uniti ne contano centinaia, se non migliaia. Ogni cinque minuti un satellite cinese vola sopra la nostra testa. Significa che l’Europa non è semplicemente indietro, in realtà significa che non stiamo giocando allo stesso gioco. Almeno non ancora. E ce ne rendiamo conto proprio mentre minacce immense incombono sui nostri confini: l’Ucraina, la cui futura sicurezza è la priorità strategica più fondamentale dell’Europa, si affida ancora ai dati spaziali americani, non europei”, ha detto ancora.

“Come ha affermato il Commissario Kubilius: “l’Europa si sta preparando alla guerra”. Ora, l’urgenza della minaccia che affrontiamo richiede che lavoriamo con gli strumenti che già abbiamo a disposizione: a questo proposito, sono convinto che l’ESA offra agli Stati membri l’opportunità di attuare i propri requisiti di sicurezza, anche in ambito di difesa. Naturalmente, l’ESA non sostituirà mai gli sforzi nazionali o le capacità sovrane: all’ESA possono essere affidati i segmenti di capacità di sicurezza che possono essere condivisi, in un approccio di pooling e condivisione, in cui ciascun proprietario mantiene il pieno controllo dei propri sistemi ma beneficia di altri che possono offrire capacità in eccesso, e viceversa. Sarà più efficiente se i sistemi saranno federati e ciò porterà un valore aggiunto operativo alle comunità di difesa nazionali”, ha continuato Aschbacher.

Capacità di difesa nello spazio

“E mentre stiamo ancora discutendo di quella che considero un’evoluzione inevitabile – non una rivoluzione – nelle attività spaziali europee, le capacità di difesa si stanno già sviluppando nello spazio, lontano dagli occhi del pubblico. Ho incontrato frequentemente il generale Philippe Adam, il Comando Spaziale francese, fino a poche settimane fa, ed è da tempo fermamente convinto che il primo campo di battaglia in qualsiasi conflitto moderno sarà ora lo spazio. Non l’aria, non il mare, ma lo spazio. Perché nessuna pianificazione strategica o sistema militare moderno può fare a meno dei dati chiave raccolti o trasmessi dallo spazio. E non stiamo parlando di fantascienza. Eventi che un tempo erano ampiamente riservati sono ora pubblicamente disponibili, proprio per sensibilizzare, per preparare i cittadini a una nuova era di sicurezza, a nuove minacce e a nuovi sforzi collettivi”, ha detto ancora.

“Dobbiamo migliorare il nostro gioco nello spazio e nella difesa. Questo è indiscusso. Ma ciò richiede anche decisioni politiche coraggiose. L’ESA non è un attore della sicurezza, ma è indiscutibilmente un fornitore di sicurezza. C’è una linea sottile in questa distinzione. L’ESA non gestirà mai satelliti di intelligence, ma può fornire l’infrastruttura spaziale a un operatore designato. Come già facciamo con Galileo. E voglio essere molto chiaro: il mio obiettivo è garantire che l’ESA sia l’organismo giusto per sostenere gli interessi di sicurezza e difesa dell’Unione e degli Stati membri nello spazio e dallo spazio. Lo abbiamo dimostrato costruendo Galileo e fornendo il suo segnale PRS sicuro; realizzando l’eccezionale programma italiano a duplice uso IRIDE; con lo sviluppo di un accesso indipendente allo spazio; con le rivoluzionarie capacità di difesa informatica che stiamo costruendo proprio ora nel nostro Centro europeo per la sicurezza e l’istruzione, in Belgio, per citarne solo alcune”, ha affermato Aschbacher.

“Con il Commissario Kubilius, abbiamo concordato uno sforzo coordinato per costruire un “sistema di sistemi” di resilienza spaziale europea dallo spazio, composto da tre pilastri: Osservazione della Terra, a supporto dell’EOGS; Navigazione con LEO-PNT; Comunicazioni sicure. Questo sforzo dovrebbe, ad esempio, portare il tempo di rivisitazione ISR a 30 minuti o meno. Il programma europeo di resilienza dallo spazio sarà aperto alle sottoscrizioni a novembre durante la riunione del Consiglio dell’ESA a livello ministeriale, in preparazione del programma EOGS dell’UE che prevediamo di avviare nel prossimo QFP, dal 2028 in poi. La nostra visione è a lungo termine e strutturata. Credo che questa nuova e audace cooperazione con l’UE sia un passo importante verso l’integrazione permanente della sicurezza nei nostri sforzi spaziali collettivi. Questo, credo, è ciò che preparerà l’Europa”, ha concluso Aschbacher.