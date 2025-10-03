Allerta Meteo, 3 ottobre da record: freddo mai visto al Centro/Sud, il maltempo fa 3 morti tra Puglia, Calabria e Sicilia. E arriva un altro enorme Ciclone

Clamorosa giornata di pieno inverno oggi sull’Italia, con temperature tipiche di fine dicembre o addirittura di gennaio inoltrato nelle Regioni del Sud e in particolare in quelle del medio e basso Adriatico. Dopo un’alba con temperature davvero pazzesche (clamorosi i +3°C di Cosenza, ma anche +5°C a Tivoli, +6°C a Matera e Altamura, +7°C a Lamezia Terme, +10°C a Taranto e Lecce, oltre a valori tra +1 e +3°C in molte località di Toscana, Piemonte, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia), fanno saltare giù dalla sedia le incredibili massime misurate nelle Regioni Adriatiche del Centro/Sud e in alcune aree del versante tirrenico. Sono temperature tipiche del trimestre invernale, intorno a 10°C al di sotto rispetto alle medie di inizio ottobre. E non è ancora finita.

Ma andiamo con ordine e vediamo tutti i dati.

Temperature massime invernali oggi al Centro/Sud, giornata storica

Nella giornata odierna, infatti, la temperatura massima giornaliera non ha superato addirittura +10°C a Martina Franca, Alberobello, Altamura e Campobasso, +11°C a Matera, Putignano, Noci, Locorotondo, Mottola e Cassano delle Murge, +12°C a Pisticci, Cisternino e Castellana Grotte, +13°C a Taranto, Pescara, Santa Maria di Leuca e Avellino, +14°C a Lecce e Vibo Valentia, +15°C a Brindisi, Barletta, Perugia, Ancona, Foggia, Benevento e Roseto Capo Spulico, +16°C a Bari, Termoli, Viterbo, Vieste e Capo d’Orlando, +17°C a Tropea, Scilla, Paola, Battipaglia, Piazza Armerina e Giarre, +18°C a Roma, Messina, Reggio Calabria, Crotone, Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Scafati e Sorrento. Sono valori davvero incredibili, che a gennaio o febbraio sarebbero perfettamente in linea con le medie o, in alcuni casi, solo 2-3°C superiori alla norma storica dei mesi più freddi dell’anno. Eppure siamo ancora soltanto al 3 ottobre!

Maltempo, in Puglia continuano le piogge torrenziali

Quest’ondata di freddo polare è accompagnata dal forte maltempo che persiste anche oggi al Sud, soprattutto in Puglia dove piove a dirotto tra Bari, Brindisi, Taranto e Lecce. Dopo i nubifragi di ieri, solo oggi sono caduti 36mm di pioggia a Otranto, 42mm a Cavallino e 49mm a Lequile, alle porte di Lecce, dove l’accumulo pluviometrico giornaliero è di 32mm in centro città. A Brindisi sono caduti altri 15mm di pioggia dopo i 70mm di ieri, mentre sulle Murge molte località hanno superato i 100mm di pioggia nella zona di Ostuni, Fasano, Locorotondo, Alberobello, Putignano e Santeramo in Colle. Purtroppo in quest’area s’è verificata anche una vittima, la terza di quest’ondata di maltempo dopo la donna travolta dalla furia dell’acqua a Favara (Agrigento), mercoledì mattina, e il pescatore morto ieri mattina a Reggio Calabria nelle acque dello Stretto di Messina.

Allerta Meteo: l’Italia tra due cicloni, immagini satellitari mozzafiato

Le ultime immagini satellitari sono davvero molto affascinanti e raccontano magistralmente quello che sta succedendo sull’Italia, stretta nella morsa di due grandi cicloni. Il più vicino, quello freddo, tra il Sud del nostro Paese e i Balcani, è il protagonista assoluto di questa eccezionale anomalia termica che dall’Europa meridionale si estende anche al nord Africa. Fa infatti molto freddo anche in Tunisia e Libia. Sui Balcani si stanno verificando nevicate di portata storica. Riproponiamo l’immagine in alto, ma libera dalle nostre scritte in sovrimpressione a testimonianza di una bellezza davvero incantevole grazie alle immagini di EUMETSAT:

E’ una situazione così interessante sotto il profilo meteorologico che merita un ulteriore approfondimento, con uno zoom satellitare alle immagini sul Ciclone freddo che sta interessando l’Italia e i Balcani, spingendosi fin sulla Cirenaica, dove la Libia incontra l’Egitto, e alimentando forte maltempo anche in queste ore in Puglia. Da quest’immagine satellitare si nota molto bene la neve caduta abbondante sulle pianure della Russia europea nella giornata di ieri, al confine con l’Ucraina:

Altrettanto spettacolare l’enorme ciclone che infuria sul nord Atlantico, con un minimo di bassa pressione vertiginoso, profondo addirittura 945hPa sulla Scozia settentrionale. E’ questa tempesta a muoversi rapidamente verso l’Italia, dove già domani – sabato 4 ottobre – riporterà il libeccio facendo rapidamente risalire le temperature in tutto il Paese, dopo un’alba ancora molto fredda (localmente anche più di oggi grazie al fenomeno dell’inversione termica), e poi dopodomani, domenica 5 ottobre, scatenerà nuovi fenomeni di maltempo intensi e violenti, ma veloci, dapprima al Nord e poi al Centro/Sud nel pomeriggio-sera.

Le relative immagini animate mostrano ancora meglio la direzione delle nubi con le correnti che le spingono in base alle due circolazioni cicloniche in corso. Vediamo sull’Italia come al Sud continui ad imperversare il maltempo, forte in Puglia ma ancora diffuso anche in Basilicata, Molise, Campania meridionale, Calabria e Sicilia:

La cartina dell’Europa, invece, mostra l’impetuoso movimento ciclonico dall’Irlanda verso il Mare del Nord, con le prime nubi alte e stratiformi che dalla Danimarca alla Sardegna precedono l’arrivo del fronte su gran parte d’Europa:

Una situazione davvero molto interessante che illustriamo in ogni dettaglio nel video di seguito:

