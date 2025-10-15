Allerta Meteo arancione in Puglia, scuole chiuse in alcuni Comuni domani 16 ottobre: l’ELENCO

Una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale continua ad interessare il nostro Paese, spostandosi gradualmente dal Mar Tirreno verso lo Ionio. Tale dinamica innesca condizioni di spiccata instabilità sulle due Isole Maggiori e su parte del Meridione della Penisola, con particolare riferimento alle zone ioniche. La Protezione Civile ha emesso allerta meteo arancione per tutta la Calabria e per la Puglia centro-meridionale. Alla luce di queste previsioni, i sindaci di alcuni Comuni stanno decidendo la chiusura delle scuole.

In questo articolo, aggiorneremo l’elenco dei Comuni della Puglia in cui le scuole resteranno chiuse per allerta meteo nella giornata di domani, giovedì 16 ottobre.

Allerta Meteo Puglia: scuole chiuse domani 16 ottobre 2025, l’ELENCO aggiornato LIVE

San Vito dei Normanni (BR)

(BR) Torre Santa Susanna (BR)

Elenco in aggiornamento.

