Allerta Meteo Campania: a Napoli restano chiusi parchi e spiagge

Il Comune di Napoli informa che è stata prorogata fino alle ore 18 di domani, giovedì 16 ottobre, l’allerta meteo regionale inizialmente prevista fino alle ore 23.59 di oggi. Resteranno chiusi i parchi cittadini e il pontile Nord di Bagnoli e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Il livello di allerta (livello di criticità) è giallo. Saranno possibili rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.