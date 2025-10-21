Allerta Meteo, il freddo inizia a fare sul serio: weekend sottozero in pianura Padana, prossima settimana da brividi in tutt’Italia!

Non solo maltempo, ma anche freddo anomalo. Le temperature diminuiranno sensibilmente nei prossimi giorni per una nuova fase di freddo intenso che durerà almeno fino alla fine del mese di novembre. Di certo già in questo weekend (al Nord) e poi per tutta la prossima settimana, in tutto il Paese. Importante contestualizzare: il mese di ottobre fin qui è già stato molto freddo sull’Italia, con anomalie che nelle prime due decadi (1-20 ottobre) sono comprese tra -1 e -3°C di parziale mensile in tutto il Centro/Sud, e tra 0 e -1°C al Nord.

Il freddo in arrivo nei prossimi giorni sarà più intenso al Nord, andando un po’ a bilanciare le differenze di anomalie in tutto il Paese. Così ottobre rischia di chiudere addirittura a -1°C sotto la media del trentennio di riferimento, posizionandosi al primo posto tra i mesi più freddi – per scarto dalla media – degli ultimi sei anni.

Osservando le mappe con le anomalie termiche previste per i prossimi giorni dal modello statunitense GFS, possiamo notare che già sabato 25 ottobre le temperature saranno inferiori rispetto alle medie stagionali, in modo importante al Nord con scarti di -10°C sulle Alpi. Dopo il favonio di venerdì per i forti venti in arrivo, che seguiranno le grandi piogge e le nevicate di giovedì, sia sabato che domenica mattina le minime in pianura Padana scenderanno sottozero in modo diffuso ed esteso nei settori occidentali della regione Piemonte, Lombardia, Emilia).

La prossima settimana, invece, avremo una vera e propria ondata di freddo con temperature nuovamente a -10°C rispetto alla norma tra lunedì sera e martedì al Nord e in Sardegna. Il freddo si estenderà anche al Centro/Sud, in modo deciso, da mercoledì in poi.

Anche la mappa con la previsione delle anomalie termiche per l’intera prossima settimana del modello europeo ECMWF conferma che farà molto freddo in tutt’Italia e in gran parte d’Europa, concludendo così un mese di ottobre che non solo per il nostro Paese ma per gran parte del Continente si concluderà con importanti scarti negativi, in controtendenza rispetto al trend climatico degli ultimi anni condizionato dal fenomeno del riscaldamento globale.

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: