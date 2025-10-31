Allerta Meteo, notte di Halloween spettrale con il maltempo al Sud: forti temporali in Calabria e Sicilia, piogge anche in Puglia

Il Sud Italia si prepara ad una notte di Halloween spettrale, e non per gli spiriti e i folletti che animano la narrazione su questa celebrazione dalle origini celtiche, ma per cause meteorologiche. Infatti il maltempo provocato proprio dalla Tempesta di Halloween, si intensifica ulteriormente con il ciclone nato in Calabria e i forti temporali che risalgono la stessa Calabria dal mar Jonio, e quelli che attraversano la Sicilia da ovest verso est. Nuovi nubifragi, infatti, stanno colpendo il palermitano nel primo pomeriggio e si muovono verso levante.

Il maltempo risalirà in serata anche la Puglia e la Basilicata, mentre fa caldo nel Lazio e in Campania con temperature oltre i +25°C in alcune località per l’effetto favonio provocato dallo stesso ciclone in Calabria. Molte nubi e clima relativamente mite al Nord, dove però nel weekend arriva un altro ciclone: domenica forti piogge, e neve abbondante sulle Alpi (nella notte di lunedì fino a quote collinari). Tutti i dettagli nel video:

