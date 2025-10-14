Allerta Meteo Protezione Civile, ciclone al Sud: arrivano piogge e temporali

Un’area di bassa pressione, proveniente dal Mar Mediterraneo occidentale, si sta avvicinando al nostro Paese, spostandosi gradualmente dal Mar di Sardegna al Mar Tirreno meridionale, e andrà a determinare condizioni di spiccata instabilità sulle Isole Maggiori e su parte delle regioni meridionali, in particolare sulle zone ioniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che segue ed estende quello precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal mattino di domani, mercoledì 15 ottobre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, sulla Sicilia, in estensione, dal pomeriggio, alla Calabria e alla Basilicata, specie sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 15 ottobre, allerta gialla sui territori di Sicilia e Calabria, su parte di Basilicata, Campania e Lazio.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 14 ottobre 2025

Precipitazioni:

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna e sulla Sicilia centro-occidentale, sud-orientale e ionica, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sulla Sicilia centrale e occidentale e sui settori orientali e meridionali della Sardegna, generalmente deboli altrove;

– isolate, anche a carattere di breve rovescio, sulle zone interne e appenniniche di Marche meridionali, Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 15 ottobre 2025

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna orientale, sulla Sicilia, sui settori meridionali e ionici della Calabria e sul settore ionico della Basilicata, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sui settori ionici di Calabria centro-settentrionale e Basilicata;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Sardegna, Calabria e Basilicata meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Basilicata e su Campania, Puglia, Molise, Abruzzo meridionale e settori costieri del Lazio meridionale con relativo arcipelago, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sull’Arcipelago campano e sulle Isole Ponziane.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti orientali sulla Sardegna settentrionale; tendenti a forti orientali sull’Arcipelago campano e sulle Isole Ponziane.

Mari: tendenti a molto mossi il Tirreno centrale, il Mar Ligure settore di Ponente al largo e il Mar di Sardegna; tendente a molto mosso il Tirreno settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 16 ottobre 2025

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania tirrenica, Puglia centro-meridionale e settori ionici di Calabria centro-settentrionale e Basilicata, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Puglia, Basilicata, Campania e Calabria ionica e meridionale e sulla Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Calabria e Sicilia, sui settori centro-meridionali della Sardegna, sul Molise e sui settori orientali e meridionali dell’Abruzzo, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti settentrionali sulle coste della Sardegna settentrionale; forti nord-orientali sulla Campania; forti sud-orientali con rinforzi di burrasca sulla Puglia meridionale.

Mari: molto mossi lo Ionio e l’Adriatico meridionale, tendenti ad agitati il Canale d’Otranto e lo Ionio orientale; molto mossi il Tirreno centrale settore ovest, il Tirreno meridionale, il Mar Ligure settore di Ponente al largo e il Canale di Sardegna.

