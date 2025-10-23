Allerta Meteo Protezione Civile: forti piogge al Nord e in Toscana, poi venti forti al Centro-Sud

Una perturbazione di origine atlantica porta fin da oggi maltempo sull’Italia con precipitazioni più intense al Nord e sulla Toscana e venti di burrasca al Centro-Nord. Tra la serata e la nottata, la perturbazione si sposterà rapidamente verso i Balcani, favorendo il sostanziale esaurimento delle precipitazioni ma estendendo alle regioni meridionali un’intensa ventilazione dai quadranti occidentali, con raffiche molto forti soprattutto sui rilievi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che segue ed estende quello precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalla sera di oggi venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, con raffiche fino a burrasca forte sui settori appenninici delle citate regioni e sui rilievi della Sicilia. Forti mareggiate sulle coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 24 ottobre, allerta gialla su settori di Campania e Calabria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 23 ottobre 2025

Precipitazioni:

– diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini e prealpini del Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati;

– diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Friuli Venezia Giulia, sui settori alpini, prealpini, sud-orientali e sud-occidentali della Lombardia, settori alpini, prealpini e occidentali del Veneto, Trentino, Alto Adige, settori appenninici e di pianura occidentale dell’Emilia, Liguria di Levante e Toscana centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a elevati su Liguria di Levante, alta Toscana e crinali dell’Appennino emiliano;

– sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Veneto, Emilia-Romagna e Toscana e su Umbria centro-settentrionale, Appennino marchigiano, Campania meridionale e settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Marche, Umbria, Campania, Basilicata occidentale e settentrionale e Calabria tirrenica e su Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale, occidentale e sud-orientale, Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise, zone interne della Puglia settentrionale, Sardegna e settori occidentali e versante centrale meridionale della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti sud-occidentali, tendenti a burrasca con raffiche di burrasca forte, sui due estremi della Liguria e sulle coste della Toscana a nord dell’Elba; forti meridionali con raffiche di burrasca, in rotazione serale da Ovest, sul resto delle coste toscane e sull’alto versante adriatico; forti sud-occidentali sulla Sardegna, in rotazione da nord-ovest e contestuale intensificazione fino a burrasca, con raffiche di burrasca forte sulle coste settentrionali e sui rilievi dell’isola; tendenti a forti sud-occidentali sui settori tirrenici di Lazio e Campania e localmente sulla Sicilia; tendenti a forti meridionali con raffiche di burrasca dalla serata sui settori adriatici centrali; tendenti a localmente forti sud-occidentali sulla Puglia, con raffiche di burrasca sui rilievi più alti della regione; di burrasca o burrasca forte dai quadranti occidentali lungo la dorsale appenninica e sui rilievi della Sicilia, con rinforzi momentaneamente fino a tempesta sull’Appennino tosco-romagnolo, umbro-marchigiano, abruzzese, molisano, campano e lucano; da burrasca a burrasca forte nord-occidentali sui settori alpini occidentali, con raffiche di Foehn nelle valli e adiacenti settori di pianura.

Mari: agitato, tendente a molto agitato, il Mar Ligure; agitati il Mare e il Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini occidentali, l’Adriatico centro-meridionale al largo e l’Adriatico settentrionale, fino ad agitato il Tirreno centro-settentrionale dalla serata.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 24 ottobre 2025

Precipitazioni:

– sparse nelle prime ore della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici di Campania e Basilicata, sulla Calabria, sui settori settentrionali e meridionali della Sicilia centro-orientale, sulla Valle d’Aosta, sul Piemonte settentrionale e sui settori orientali del Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati deboli;

– da isolate a sparse nel pomeriggio-sera su Toscana centrale e Umbria settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile calo le minime dell’alba sui settori alpini e prealpini e sull’Appennino settentrionale; in sensibile calo le minime serali sulla Pianura Padana e su Abruzzo, Molise e regioni meridionali.

Venti: da forti a burrasca occidentali, con raffiche di burrasca forte, sui due estremi della Liguria e sulle coste della Toscana a nord dell’Elba; forti nord-occidentali sulle restanti coste della Toscana e localmente sui settori costieri del Lazio, in attenuazione; forti nord-occidentali sui settori tirrenici di Campania e Basilicata, sui settori tirrenici e ionici della Calabria e localmente sulla Sicilia, con locali raffiche di burrasca specie sul versante ionico calabrese; da forti a burrasca occidentali sulle coste settentrionali della Sardegna; localmente forti sud-occidentali lungo il versante adriatico centro-settentrionale e sulla Puglia, tendenti ad attenuazione; da forti a burrasca dai quadranti occidentali lungo la dorsale appenninica, compresi i rilievi più alti della Puglia, e sui rilievi delle due isole maggiori, con raffiche di burrasca forte sull’Appennino molisano e meridionale; da burrasca a burrasca forte nord-occidentali sui settori alpini occidentali, con raffiche di Foehn nelle valli e adiacenti settori di pianura.

Mari: agitato il Mar Ligure, fino a molto agitato a ridosso delle coste toscane; agitati il Mar di Sardegna, il Tirreno centro-settentrionale e il Tirreno meridionale settore est; molto mossi i restanti bacini occidentali e lo Ionio; inizialmente molto mosso l’Adriatico al largo, con moto ondoso in attenuazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 25 ottobre 2025

Precipitazioni: sparse dalla serata, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Lazio, in estensione dalla tarda serata a Umbria meridionale, zone interne e appenniniche di Abruzzo e Molise e zone interne della Campania settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sul Lazio centro-meridionale, deboli sulle restanti zone.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti occidentali con raffiche di burrasca sui due estremi della Liguria e sulle coste settentrionali della Toscana, in attenuazione; forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca sull’Appennino tosco-romagnolo, umbro-marchigiano, molisano, campano e lucano.

Mari: agitato il Mar Ligure, tendente a molto mosso dalla serata; molto mossi i settori est del Tirreno centro-meridionale, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio-sera.

