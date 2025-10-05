Allerta Meteo Protezione Civile, il maltempo si sposta al Sud: piogge e venti forti

La perturbazione atlantica in movimento dall’Europa centro-occidentale verso l’Italia, nella giornata di oggi determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con fenomeni temporaleschi al Sud e una intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali, specie sui settori adriatici, in estensione domani a quelli ionici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal primo pomeriggio di oggi, domenica 5 ottobre, precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, su Sicilia e Calabria, specie sui settori tirrenici, e su Puglia e Basilicata, specie sui settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Inoltre, dal mattino di domani, lunedì 6 ottobre, persistono i venti forti settentrionali, con rinforzi di burrasca, sulla Puglia, in estensione ai settori ionici di Basilicata, Calabria e Sicilia.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 6 ottobre, allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in Puglia e su settori della Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 5 ottobre 2025

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Sicilia nord-orientale, Puglia centro-meridionale e Basilicata ionica, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, in particolare sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia nord-orientale;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto di Puglia e Basilicata, Campania orientale e meridionale, e su Sicilia occidentale e centrale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti nord-occidentali sulla Sardegna, in estensione alle coste tirreniche e dalla sera alla Sicilia; forti settentrionali, su Liguria e alto Adriatico, in estensione alle restanti zone adriatiche e localmente ai settori appenninici, con raffiche fino a burrasca, o fino a burrasca forte sui settori adriatici centro-settentrionali.

Mari: da molto mossi ad agitati il Mar di Sardegna, l’Adriatico centro-settentrionale e localmente il Tirreno centro-settentrionale; molto mossi i restanti bacini.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 6 ottobre 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Sicilia settentrionale, Calabria meridionale e ionica, settori orientali di Abruzzo, Molise e sulla Puglia, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sulla Sicilia settentrionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile diminuzione nei valori minimi al Centro e localmente al Nord.

Venti: localmente forti settentrionali al Centro-Sud, con raffiche di burrasca su Molise, Puglia e zone ioniche, tendenti ad attenuazione sulle regioni centrali.

Mari: da molto mossi ad agitati l’Adriatico meridionale e il Mare e Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini centro-meridionali, tendente ad agitato lo Ionio ed ad attenuazione i bacini centrali.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 7 ottobre 2025

Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio, su Sicilia nord-orientale, Calabria tirrenica meridionale e ionica settentrionale, coste del Molise, Puglia e Basilicata orientale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti settentrionali al Sud, con residui rinforzi di burrasca su Puglia meridionale e zone ioniche.

Mari: agitato lo Ionio, molto mossi l’Adriatico centro-meridionale, il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia e localmente Mare e Canale di Sardegna.



