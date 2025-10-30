Allerta Meteo Protezione Civile, la tempesta di Halloween avanza verso sud: allarme arancione in una regione

La perturbazione di origine atlantica attualmente in transito sulle regioni centro-settentrionali del nostro Paese, si muove gradualmente verso Sud-Est iniziando a coinvolgere anche la Sicilia; nel corso della prossima notte l’area di bassa pressione avanzerà verso lo Ionio coinvolgendo la Calabria con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, che potranno risultare più intensi e persistenti sul versante ionico della regione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende ed integra quello di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, venerdì 31 ottobre, precipitazioni, da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Calabria, specialmente sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 31 ottobre, allerta arancione sulla Calabria ionica e allerta gialla su parte di Basilicata, Puglia, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna, Toscana, restanti settori della Calabria e su tutta la Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 30 ottobre 2025

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, settori orientali del Friuli Venezia Giulia, settori settentrionali e occidentali della Toscana, alto Lazio, settori costieri della Sardegna occidentale e sulla Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati, più rilevanti sulla Sicilia centro-occidentale, dove i fenomeni più intensi sono attesi in serata.

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Sardegna e su settori di pianura e costieri del Veneto, Lombardia sud-orientale e sud-occidentale, Emilia-Romagna, Umbria, settori settentrionali e occidentali delle Marche, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania e settori meridionali e ionici centrali della Calabria, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile aumento sui settori alpini occidentali e centrali.

Venti: localmente forti sud-orientali sull’arcipelago toscano; localmente forti settentrionali sulla Liguria centro-occidentale; forti sud-occidentali con locali raffiche di burrasca sui settori appenninici centro-settentrionali.

Mari: molto mossi il Mar di Sardegna al largo, il Mar Ligure, il Tirreno centro-settentrionale, il Tirreno meridionale settore ovest, l’Adriatico centrale al largo e l’Adriatico settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 31 ottobre 2025

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia orientale e sui settori meridionali e ionici centrali della Calabria, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a elevati sul versante ionico della Calabria centrale;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Calabria e Sicilia, sul Friuli Venezia Giulia, sui settori meridionali e ionici della Basilicata, sulla Puglia meridionale e nelle prime ore della giornata sul Lazio meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del Lazio, e su pianura e costa del Veneto, settori centrali e appenninici dell’Emilia, Liguria di Levante, Toscana, Umbria occidentale, Abruzzo occidentale, Puglia centrale, settori tirrenici della Campania e sulla Sardegna, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile aumento su Toscana, Lazio, Umbria, pianura emiliana e Veneto.

Venti: localmente forti nord-occidentali sulla Sardegna sud-occidentale; inizialmente e localmente forti nord-orientali sulla Liguria di Ponente, in attenuazione.

Mari: molto mossi il Canale di Sardegna e lo Ionio; inizialmente molto mossi il Mar di Sardegna, l’Adriatico centrale al largo e il Mar Ligure settore di Ponente al largo, con moto ondoso in attenuazione; tendente a molto mosso dalla sera-notte lo Stretto di Sicilia.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per l’1 novembre 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori ionici di Calabria centro-meridionale e Sicilia, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti nord-orientali sui settori ionici centro-meridionali della Calabria.

Mari: molto mosso lo Ionio a ridosso delle coste calabresi e siciliane; inizialmente molto mosso lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in rapida attenuazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: