Allerta Meteo Toscana, scuole chiuse in alcuni Comuni domani, 22 ottobre: l’ELENCO

Dopo le criticità registrate oggi, il maltempo insisterà anche domani sulla Toscana, con forti piogge e temporali, che hanno portato la Protezione Civile regionale ad emettere un’allerta meteo arancione per alcune zone della regione. Alla luce di queste previsioni meteo, i sindaci di alcuni Comuni stanno decidendo per la chiusura delle scuole. In questo articolo, aggiorneremo l’elenco dei Comuni della Toscana in cui le scuole resteranno chiuse per allerta meteo nella giornata di domani, mercoledì 22 ottobre.

Allerta Meteo Toscana, scuole chiuse domani 22 ottobre

Carrara

Livorno

Collesalvetti (LI)

(LI) Portoferraio (LI)

(LI) Suvereto (LI)

(LI) Montecatini Val di Cecina (PI)

(PI) Riparbella (PI)

(PI) Santa Luce (PI)

Elenco in aggiornamento.

