Allerta Meteo, ultime ore di maltempo al Nord e al Sud. Poi breve tregua, ma nel giorno di Halloween arrivano forti temporali in tutt’Italia

E’ tornato a splendere il sole in quest’ultimo lunedì di ottobre su gran parte d’Italia, ma il clima è fresco, tipicamente autunnale, con forti venti di maestrale soprattutto in Sardegna e al Sud. Persistono nubi sparse e qualche pioggia in Calabria (la scorsa notte forti piogge e temporali su quasi tutta la Regione) e nello Stretto di Messina, mentre all’estremo Nord abbiamo bufere di neve che dalle Alpi francesi e svizzere sconfinano localmente anche in territorio italiano, in modo particolare nel Piemonte e in Valle d’Aosta. Una situazione di instabilità che continuerà ancora qualche ora, e poi si esaurirà nel corso della giornata di domani – martedì 28 ottobre – quando comunque avremo ancora le ultime piogge residue in Calabria e Sicilia.

Breve pausa del maltempo a metà settimana, ma in vista del giorno di Halloween, venerdì 31 ottobre, arriva una nuova ondata di maltempo che inizierà giovedì 30 con le prime piogge al Nord/Ovest e nelle Regioni centrali tirreniche, e poi venerdì si estenderà a tutto il Paese, con piogge e temporali anche intensi nella notte delle streghe e dei fantasmi.

Ancora incerta l’evoluzione per il weekend di tutti i Santi e tutti i morti, che sabato 1 e domenica 2 segneranno l’inizio del mese di novembre. Lo scenario meteorologico rimane in ogni caso indirizzato alle piogge autunnali, con correnti caldo-umide meridionali provenienti dal Mediterraneo sull’Italia, con temperature leggermente superiori rispetto alle medie del periodo dopo un mese di ottobre che venerdì si concluderà con scarti termici negativi (freddo intenso!) molto importanti, da record assoluto per gli ultimi 5-6 anni nel nostro Paese.

I dettagli nel video:

