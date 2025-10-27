Maltempo Piemonte, nuclei sfondano dal versante francese: nevicate nelle valli alpine tra Torinese e VCO

Mentre in pianura il cielo si mantiene sereno, all’interno delle valli alpine del Piemonte, tra Torinese e Verbano-Cusio-Ossola, è in atto uno sfondamento dei nuclei precipitativi dal versante francese, sotto l’intenso flusso di correnti nordoccidentali in quota, spiega il meteorologo Andrea Vuolo sulla propria pagina Facebook. E così è in atto una gran nevicata a San Domenico, Varzo (VB), con accumuli consistenti sopra i 1800 metri. Questa mattina, le temperature minime sono scese fino a -1/-3°C in pianura sul basso Piemonte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.