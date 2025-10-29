L’ONU offre aiuto per le devastazioni dell’uragano Melissa ai Caraibi

Il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, è “profondamente preoccupato per l’uragano Melissa, uno degli uragani atlantici più potenti mai registrati, che sta scatenando devastazioni di vasta portata nei Caraibi“. In una nota del portavoce, Guterres “esprime la sua solidarietà ai governi e alle popolazioni colpite”: “le Nazioni Unite hanno offerto il loro pieno supporto ai Paesi di tutta la regione. Guidate dai coordinatori residenti sul campo, stanno lavorando a stretto contatto con le autorità e i partner umanitari per valutare i bisogni, assistere le persone colpite e prepararsi nelle aree che potrebbero ancora subire l’impatto della tempesta”.

L’ONU ha “stanziato 4 milioni di dollari ciascuno per Haiti e Cuba dal Fondo Centrale di Risposta alle Emergenze per aiutare le comunità a prepararsi alla tempesta e a ridurne l’impatto, nell’ambito del programma di azione preventiva dell’Ufficio per gli Affari Umanitari. In stretto coordinamento con le nazioni colpite, le Nazioni Unite valuteranno anche la possibilità di lanciare appelli per rispondere ai bisogni umanitari provocati dall’uragano Melissa“, ha aggiunto.