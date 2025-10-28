L’uragano Melissa fotografato dai satelliti europei: cosa svela Sentinel-3

L’uragano Melissa, il più forte del 2025 finora, classificato come tempesta di categoria 5 dal National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti, è stato fotografato dai satelliti europei mentre passa sopra i Caraibi, lungo la sua rotta verso la Giamaica. Questa immagine, catturata dalla missione Copernicus Sentinel-3 il 26 ottobre 2025, mostra la “brightness temperature“, un indicatore chiave della forza di un uragano, ottenuto misurando la radiazione emessa nell’infrarosso e nelle microonde dalla parte superiore delle nubi: temperature più fredde indicano nubi più alte e attività più intensa. La “brightness temperature” delle nubi sulla parte alta della tempesta, ben al di sopra dell’oceano, varia da circa -75°C vicino all’occhio della tempesta a circa -25°C ai bordi, e indicano la notevole forza della tempesta. La temperatura dell’oceano circostante è molto più calda, raggiungendo i +25°C. Questa immagine è stata sovrapposta alle masse continentali sottostanti.

Gli uragani sono una forza della natura che può essere monitorata solo dai satelliti, che forniscono immagini aggiornate in modo che le autorità sappiano quando adottare misure precauzionali. I satelliti forniscono informazioni sull’estensione di una tempesta, sulla velocità e sulla traiettoria del vento, nonché su caratteristiche chiave come lo spessore delle nubi, la temperatura e il contenuto di acqua e ghiaccio. Il radiometro per la temperatura superficiale del mare e della terra di Sentinel-3 misura l’energia irradiata dalla superficie terrestre in nove bande spettrali.