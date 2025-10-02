Maltempo Abruzzo: la neve imbianca anche la Majelletta e i fiocchi si spingono ai 1450 metri di Prati di Tivo

Il brusco calo termico favorito dall’afflusso di aria fredda dai Balcani ha causato l’arrivo della neve su diverse cime dell’Abruzzo oggi. La prima neve della stagione sull’Appennino centrale non ha imbiancato solo Campo Imperatore ma anche la Majelletta a 1.600 metri, con tanto di accumulo al suolo, come dimostrano le immagini della webcam da Passolanciano-Majelletta. I fiocchi a tratti si spingono fino ai 1450 metri di Prati di Tivo! Si tratta di uno degli episodi freddi più significativi degli ultimi decenni sull’Appennino centrale per questo periodo dell’anno.
