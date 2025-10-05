Maltempo Emilia Romagna, vento forte e mareggiate anche a Rimini: allagamenti | FOTO

Giornata difficile per il maltempo in Emilia Romagna, con vento forte e mareggiate sulla costa romagnola. Anche Rimini è stata colpita dal vento, con alberi e rami caduti e mareggiate. Come in altre località della riviera romagnola, ci sono stati fenomeni di ingressione marina, con allagamenti in diversi punti della spiaggia e acqua fino a quasi il lungomare. Nonostante il meteo avverso, le condizioni eccezionali del vento hanno attirato in mare alcuni kytesurfer, che si sono divertiti a fare evoluzioni nella zona del porto.

