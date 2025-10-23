Maltempo Liguria, oggi anche un tornado: le immagini da Recco | VIDEO

È stata una giornata di forte maltempo in Liguria, caratterizzata da forti piogge, temporali, forte vento e anche un tornado. Una tromba marina, infatti, ha raggiunto la costa Recco, in provincia di Genova, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, e dunque si può ufficialmente parlare di tornado. Il vortice si è dissolto non appena ha toccato terra, quindi non sono stati segnalati danni nella zona interessata. Anche senza fenomeni vorticosi, i venti oggi hanno soffiato intensamente in tutta la Liguria. Sono state registrate raffiche anche superiori ai 100km/h dal Ponente al Levante; per esempio: 134km/h a Casoni di Suvero, 111km/h a Monte Maure, 110km/h alla Spezia e 106km/h a Poggio Fearza.

