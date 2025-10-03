Maltempo, ondata di freddo e neve nei Balcani: oggi in Serbia massime di +4-5°C, più freddo del Nord Europa | FOTO

L’ondata di freddo polare che sta interessando anche l’Italia ha fatto piombare i Balcani in inverno, con nevicate fino a bassa quota e temperature rigide in diversi Paesi. In diverse città della Serbia oggi la temperatura massima ha raggiunto solo i +4-5°C (+5°C di massima anche nella capitale Belgrado), un valore straordinario per i primi giorni di ottobre! Un clima più freddo che nell’estremo Nord Europa!

Tanta la neve caduta nel Paese, responsabile anche di grandi disagi. Oggi il Monte Kopaonik ha registrato un’altezza di neve record per ottobre: ​​45cm alle 8:00 e 49cm alle 12:00. Le città di Kuršumlija, Dimitrovgrad e Vranje hanno avuto la nevicata e il manto nevoso più precoci mai registrati.