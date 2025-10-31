Maltempo Sicilia, Coldiretti denuncia: “piove ma l’acqua finisce in mare”

“Piove e l’acqua finisce in mare. Come da tradizione che dura da oltre 20 anni, anche oggi la pioggia raccolta nella diga Comunelli è stata prontamente buttata per via dei problemi strutturali mai eliminati“. Lo denuncia la Coldiretti Sicilia. La diga, che tra l’altro serve il comprensorio di Gela, Riesi e Butera nella provincia di Caltanissetta, dove vengono prodotti pomodoro, peperoni, uva, carciofi e altre tipologie di primizie in serra e in pieno campo, non garantisce il mantenimento di sicurezza anche perché è piena di fango e quindi l’acqua viene buttata. “Siamo di fronte all’ennesima commedia dell’assurdo”, sostiene Coldiretti.

“Se ci fossero più invasi aziendali anche interconnessi, un piano di reti adeguate per soddisfare le esigenze così come richiesto da Coldiretti, questa preziosa risorsa non andrebbe sprecata. Invece l’Ars continua a perdere occasioni così come ha fatto nelle sedute di assestamento di bilancio ed oggi assistiamo all’ennesima sversata in mare di acqua preziosa per superare la siccità da cui non si è usciti. Invece la politica siciliana continua a non vedere e a non sentire“, aggiunge la Coldiretti.

“Mentre nel Nisseno la diga non contiene l’acqua, nell’Agrigentino l’acqua, nella diga, neanche può entrarci. Il risultato è che in entrambi i casi la preziosa risorsa finisce in mare“, afferma Coldiretti Sicilia che sottolinea come nel Riberese “dopo i mesi di estrema sofferenza ora che piove non è possibile la raccolta nella diga Castello perché i tubi non ce la fanno”. “Tecnicamente – spiega Coldiretti Sicilia – il sistema di congiunzione verso la diga ha una portata definita oltre la quale non si può andare. Quindi dal fiume Verdura va direttamente a mare. Mancano i sistemi di sollevamento e reti adeguate alla raccolta. Vedere che ancora oggi dopo anni e anni non si porti l’acqua nelle campagne dell’agrigentino è uno scandalo”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.