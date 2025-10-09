Maltempo Spagna, la DANA “Alice” scarica piogge torrenziali su Alicante e Murcia: prime inondazioni | VIDEO

Iniziano i primi problemi in Spagna causati dalla DANA “Alice”, che ha già scaricato piogge torrenziali nella provincia di Alicante. L’Agenzia Meteorologica Statale AEMET ha emesso un’allerta meteo rossa per domani sulla costa meridionale di Alicante e nel nord di Murcia per precipitazioni che potrebbero accumularsi fino a 60mm in un’ora e 180mm in 12 ore. I primi effetti della tempesta “Alice” si sono fatti sentire oggi a Orihuela (Alicante), dove i residenti, muniti di stivali e impermeabili, hanno cercato di sturare i tombini per far defluire l’acqua accumulata. Ad Alicante, le piogge hanno causato vere e proprie cascate d’acqua: dalla parte alta della città e dal castello, l’acqua si è riversata a torrenti cercando di raggiungere il mare, causando difficoltà alla circolazione e danni in alcune zone.

La città di Elche (Alicante) ha subito significative inondazioni nel pomeriggio dopo un intenso acquazzone che ha scaricato 59mm in poco più di un’ora, secondo i dati meteorologici di Elche. Diverse strade sono state allagate e il traffico sta riscontrando difficoltà in diverse zone del comune, mentre i servizi di emergenza lavorano per rispondere alle allerte dovute all’accumulo di acqua.

La pioggia è caduta copiosa anche a Torre-Pacheco, e quella che una volta era una strada ora sembra una piscina. Una concessionaria di automobili ha dovuto rimuovere rapidamente tutte le sue auto per evitare allagamenti. L’acqua continua a scorrere dai viali e, sebbene le strade non siano chiuse, la Protezione Civile raccomanda estrema cautela per quanto riguarda i torrenti e le possibili inondazioni dal Mar Menor.

100 incidenti dovuti al maltempo nella provincia di Alicante

L’episodio di intense precipitazioni causato dalla DANA “Alice” ha generato circa 100-125 incidenti nella provincia, secondo Emergencies 112CV. I Vigili del Fuoco provinciali e comunali sono intervenuti principalmente per la caduta di alberi e per i soccorsi.

Voli cancellati e dirottati ad Alicante

La tempesta di pioggia e vento, particolarmente intensa nella provincia di Alicante, ha costretto alla diversione di sei voli e alla cancellazione di altri due nelle ultime ore, secondo Aena. Due di questi voli sono stati dirottati su Malaga, altri due su Palma, uno su Ibiza e un altro su Madrid, hanno affermato le stesse fonti. Anche il volo di ritorno di un aereo tra Alicante e Barcellona è stato cancellato.

L’Agenzia Meteorologica Statale ha riferito intorno alle 14:00 che l’aeroporto di Alicante-Elche è stato colpito da un intenso acquazzone accompagnato da un temporale, che ha lasciato la visibilità orizzontale a circa 1.500 metri. Allo stesso tempo, sono stati registrati temporali molto intensi tra i comuni limitrofi di Sant Vicent del Raspeig, Alicante e Bigastro.

L’UPCT sospende tutte le attività a causa dell’allerta rossa per pioggia

L’Università Politecnica di Cartagena (UPCT) ha attivato il livello rosso di emergenza in previsione delle piogge torrenziali che interesseranno la Regione di Murcia nelle prossime ore. Come misura preventiva e per garantire la sicurezza della comunità universitaria, “tutte le attività accademiche e lavorative, comprese quelle delle aziende subappaltatrici non essenziali, sono sospese, in programma per domani, venerdì 10 ottobre”, hanno riferito fonti dell’istituzione in un comunicato stampa.

Il Comune di Cartagena ha allestito il palazzetto dello sport nel parco industriale di Cabezo Beaza come punto di riferimento per ospitare gli sfollati a causa della pioggia. Inoltre, secondo fonti comunali in un comunicato stampa, si sta valutando la possibilità di installare più di una dozzina di strutture in diverse zone del comune, qualora fossero necessarie per la popolazione.

I servizi comunali di emergenza e di assistenza sociale si trovano nelle due aree del comune più popolate e a grave rischio di inondazioni: Bahía Bella e Villas Caravaning.