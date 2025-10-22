Maltempo, temporali V-shaped e MCS nel Tirreno: rischio idrogeologico in aumento

Una nuova ondata di maltempo intenso sta colpendo il nord-ovest della Toscana, dove il satellite evidenzia un temporale autorigenerante a forma di “V”, tra i fenomeni più insidiosi del Mediterraneo autunnale. La punta attiva del sistema è localizzata lungo la costa, con accumuli nelle ultime 12 ore stimati tra 50 e 90 mm e precipitazioni torrenziali. Un secondo Mesoscale Convective System (MCS) è visibile a sud della Sardegna, in particolare su Carbonia-Iglesias, con piogge forti e persistenti. La struttura, ampia e organizzata, alterna nuclei convettivi e precipitazioni stratiformi, con accumuli stimati 40–80 mm nelle fasi più attive.

Come si genera un temporale V-shaped

Elevato CAPE su aree costiere o marittime.

su aree costiere o marittime. Wind shear positivo : flusso umido da SE al suolo e correnti da SO in quota che orientano i nuovi nuclei verso la punta della “V”.

: flusso umido da e correnti da che orientano i nuovi nuclei verso la punta della “V”. Interazione orografica (Alpi Apuane, Appennino tosco-emiliano) e brezze locali che favoriscono la stazionarietà .

(Alpi Apuane, Appennino tosco-emiliano) e brezze locali che favoriscono la . Rigenerazione costiera: celle convettive che si riformano sulla stessa zona per ore → piogge persistenti e rischio di alluvioni lampo.

Perché sono fenomeni critici

I temporali V-shaped e gli MCS risultano difficili da prevedere e possono generare criticità idrogeologiche in poche ore. Il monitoraggio satellitare e la previsione a brevissimo termine sono essenziali per ridurre l’esposizione al rischio su Liguria, Toscana e Sardegna, aree spesso interessate in autunno quando il mare è ancora caldo.

Cosa aspettarsi nelle prossime ore

Toscana NW : possibili allagamenti localizzati e frane su aree sensibili; massima prudenza su viabilità e sottopassi.

: possibili e su aree sensibili; massima prudenza su viabilità e sottopassi. Sardegna meridionale : precipitazioni persistenti e locali temporali , con criticità nei punti a drenaggio difficile.

: precipitazioni persistenti e locali , con nei punti a drenaggio difficile. Coste tirreniche: attenzione a rigenerazione costiera e V-shaped notturni con piogge insistenti.

