Maltempo Toscana, forti piogge in Alta Versilia: allagamenti e frane a Seravezza

Le prime, copiose piogge autunnali hanno causato qualche smottamento e allagamento sul territorio comunale di Seravezza, in provincia di Lucca. Ad Azzano, sono caduti 167mm di pioggia in 24 ore. Dalle prime ore di questa mattina, è scattato il monitoraggio del territorio da parte delle associazioni di volontariato, dei tecnici comunali e della Polizia Municipale per verificare eventuali situazioni di pericolo e disagio. È stata così prontamente rimossa una frana che aveva interessato la viabilità per Basati, così come si è intervenuti per la rimozione di materiale che ostruiva diversi tratti della strada per Azzano.

“Qualche preoccupazione – spiega l’amministrazione in una nota – la desta la frana di Cansoli che, pur insistendo sul territorio stazzemese, va a interessare quanti diretti a Basati. Dato che lo smottamento ha origine sulla strada provinciale a Retignano, i sindaci Lorenzo Alessandrini e Maurizio Verona stanno chiedendo a Regione Toscana e Provincia di Lucca un rapido intervento per risolvere questa problematica”.

