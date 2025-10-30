Maltempo Toscana: frane e alberi caduti in Lunigiana, oltre 100 interventi nel Pisano | FOTO

La Toscana nella morsa del maltempo. Piante cadute, allagamenti e frane si registrano in diverse aree della Lunigiana (Massa-Carrara) a seguito delle piogge delle ultime ore. Se i corsi d’acqua locali si sono alzati, senza però arrivare a livelli di guardia tali da destare preoccupazione, le maggiori criticità si sono avute lungo alcune strade, con frane e alberi caduti lungo la carreggiata. Alcuni disagi si sono registrati a Filattiera, con numerosi seminterrati di abitazioni in cui è entrata l’acqua. Una frana a Mulazzo ha invece creato disagi alla circolazione stradale, costringendo a una deviazione del traffico automobilistico. Infine sono segnalate alcune cadute di piante, in particolare lungo le strade di Tresana e Podenzana. Non sono invece segnalate criticità particolari nei comuni di Carrara, Massa e Montignoso.

Maltempo, nel Pisano oltre 100 richieste di intervento ai Vigili del Fuoco

Numerosi interventi dei Vigili del Fuoco a causa del maltempo in diversi comuni della provincia di Pisa e in particolare a Pisa, Vicopisano, Buti, Cascina, Santa Maria a Monte e Castelfranco di Sotto per rami pericolanti, alberi su strada e danni da allagamenti generici. Lo ha reso noto il comando provinciale. Le richieste giunte alla sala operativa 115 sono più di cento e alcune sono già risolte, altre in via di risoluzione.

Fenomeni di infiltrazioni d’acqua per le abbondanti piogge del mattino si sono verificati anche in alcuni reparti dei due ospedali di Pisa. Lo ha reso noto l’Azienda ospedaliero universitaria pisana. Le infiltrazioni, in particolare – spiega una nota – hanno riguardato “gli Edifici 3 (Ortopedia) e 6 (terapia intensiva Centro trapianti) di Cisanello e gli Edifici 2 (Dipartimento materno-infantile) e 19 (Radioterapia) di Santa Chiara: gli uffici tecnici sono prontamente intervenuti predisponendo tutte le misure necessarie e, al di là di alcuni temporanei rallentamenti delle attività, le criticità sono già tutte in via di risoluzione”.

