Meteo, la tempesta Benjamin si allontana dal Regno Unito: ancora forti venti e rischio inondazioni | VIDEO

Le allerte per pioggia e vento sono state ridotte per il Regno Unito con il passaggio della tempesta Benjamin verso est. La tempesta, denominata così dal servizio meteorologico francese Météo France, ha attraversato la Manica questa mattina presto, portando venti più violenti sulla costa settentrionale della Francia, con raffiche fino a 160km/h. Ma, con il suo continuo spostamento verso est, l’impatto della tempesta sul Regno Unito si sta riducendo. Inizialmente erano quattro le allerte meteo gialle del Met Office che coprivano ampie zone di Inghilterra e Galles, ma sono state ridotte a due: per pioggia nel Norfolk e nel Suffolk, valide fino alle 18:00 BST, e per vento nell’Inghilterra orientale fino alle 15:00 BST.

Tuttavia, poiché la pioggia continua nel Norfolk e nel Suffolk, c’è ancora una bassa possibilità di inondazioni localizzate.

E mentre i venti più forti rimangono al largo del Mare del Nord e verso Belgio e Paesi Bassi, sull’Inghilterra orientale il vento rimarrà piuttosto rafficato. Raffiche di vento di 65-80km/h saranno ancora avvertite, potenzialmente fino a 90km/h sulle regioni costiere, quindi l’allerta vento gialla rimarrà in vigore fino alle 15:00 BST.

Queste velocità del vento potrebbero comunque causare qualche interruzione del traffico, soprattutto sulle tratte dei traghetti. La tempesta e i suoi forti venti stanno creando condizioni pericolose anche sulle coste.

Regno Unito, condizioni pericolose sulle coste a causa della tempesta Benjamin

Gli effetti della tempesta Benjamin nel Regno Unito

Il maltempo ha causato alcuni disagi in precedenza. Più di 2.000 case sono rimaste senza elettricità nel Suffolk, secondo UK Power Networks.

Più a sud, National Rail ha dichiarato che un albero sulla ferrovia a Carpenders Park, nell’Hertfordshire, stava bloccando la linea per i servizi di superficie di Londra tra Watford Junction e Londra Euston.

Il sud-est dell’Inghilterra ha registrato le condizioni meteorologiche più piovose, con quasi 50mm di pioggia caduti in alcune parti del Kent.

Gli impatti della tempesta in Europa

Piogge e venti più intensi si fanno sentire sull’Europa occidentale, tra cui Francia, Belgio e Paesi Bassi.

L’Europa League ha confermato che due partite in programma per oggi hanno avuto l’orario di inizio anticipato. La squadra olandese del Feyenoord giocherà a Rotterdam contro la squadra greca del Panathinaikos due ore e 15 minuti prima del previsto, alle 16:30 ora locale, ha comunicato. La UEFA ha anche annunciato che la partita di Conference League tra la squadra olandese dell’AZ Alkmaar e lo ŠK Slovan Bratislava è stata anticipata dalle 21:00 alle 18:45 ora locale.

Perché questa tempesta ha un nome?

Non si prevedeva che la tempesta fosse abbastanza violenta da indurre il Met Office a dare un nome a questo sistema meteorologico. Tuttavia, si prevedeva che ampie zone della Francia settentrionale e occidentale avrebbero subito il peso maggiore del maltempo, spingendo Météo France a chiamarla tempesta Benjamin, avvertendo di alcuni danni e disagi alla circolazione. Allerte arancioni sono state emesse per aree lungo la costa atlantica e la Manica.

Una volta che un’agenzia meteorologica decide di dare un nome a una tempesta, si concorda che tutte le nazioni utilizzino lo stesso nome per garantire coerenza e una comunicazione più chiara degli impatti.