Maltempo, nuovo sistema MCS sul Tirreno: rischio forti temporali al Sud | LIVE

Un nuovo MCS (Sistema Convettivo a Mesoscala) si sta sviluppando sul Tirreno tra Sardegna e Sicilia, alimentato da un intenso vortice di bassa pressione, la seconda perturbazione di ottobre. Nelle regioni meridionali è atteso maltempo diffuso con condizioni di instabilità anche al Centro. Tra oggi e domani sono attesi temporali di forte intensità, con rischio di nubifragi e grandinate violente, soprattutto sulla Sardegna e sui versanti ionici. La combinazione di aria calda e umida nei bassi strati e correnti più fredde in quota crea il terreno ideale per la nascita di strutture temporalesche complesse e di vasta scala: i MCS (Mesoscale Convective System). Questi sistemi convettivi organizzati, molto più estesi e duraturi dei temporali comuni, possono generare piogge torrenziali, grandine e intensa attività elettrica per diverse ore consecutive, interessando ampie porzioni del bacino tirrenico.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: